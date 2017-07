Stort prisfall og lang salgstid på Oslo-boliger de siste to månedene

Statistikken viser også bare de boligene som faktisk blir solgt. Nå er det tre ganger så mange usolgte boliger å velge mellom som for ett år siden.

Fra mai til juni falt boligprisene i Oslo med 3,1 prosent, noe som er «en av de svakeste junimånedene vi har hatt», ifølge administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Fallet for hele landet var på 1,6 prosent nominelt. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,7 prosent. Sommermånedene er ofte en rolig tid i boligmarkedet.

Salgstiden for Oslo-boliger har i snitt økt fra 13 til 21 dager sammenlignet med juni i fjor. I bydelene Gamle Oslo og Frogner tok det hele 25 dager å få solgt en bolig.

– Enkelte selgere synes jo at det er noe frustrerende, sier Vemund Thorkildsen, eiendomsmegler i Nordvik og Partners Frogner.

– Og det er fullt forståelig, men man må stikke fingeren litt i jorda og tenke at normalen ikke er at alt bare skal blåse avgårde. Da har du ikke et velfungerende marked, sier han.

Mindre interesse

Thorkildsens kollega Maren Synnevåg, som er markeds- og kommunikasjonsdirektør i samme firma, har lagt merke til at interessen blant kjøpere ikke lenger er like stor.

– Meglerne merker at det er færre klikk på annonsene og færre på visningene. Det er heller ikke uventet siden tilbudssiden har økt såpass kraftig de siste månedene, og vi får en opphopning av boliger som før gikk unna veldig raskt med brennhete budrunder. Nå er det 2800 boliger til salgs i Oslo, og folk har bedre tid å orientere seg på og mer å velge i. Meglerne må jobbe mer for hvert eneste salg, sier hun.

Hun forteller at de på enkelte objekter må sette ned prisen, og at de som ikke ble solgt før ferien skal ut på markedet igjen i august.

– Godta den prisen du får

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret mener boligselgerne klager for mye.

– Boligprisene har steget så mye de siste årene at du går ut med gevinst uansett om du må selge til litt under prisantydning. Det lønner seg å ikke være for grisk, men heller godta den prisen du får.

Sitter du med to boliger, kan du takke deg selv, mener Øye.

– Da er du avhengig av å få solgt boligen, og da bør du akseptere avslag. Men hvis du hverken har kjøpt nytt eller solgt ditt eget ennå, så bør du heller vente et års tid hvis du har mulighet, sier han.

I likhet med Øye mener Thorkildsen at selgere må se den store sammenhengen når de ikke får drømmeprisen for sin bolig.

– Vi prøver å fortelle selgere at de må se hvor stor økningen har vært. De siste to årene har prisene steget med 30 prosent, og hvis man da får 28 prosent gevinst i stedet for 30, så er det ikke der skoen trykker, sier han.

Selv om mange av boligkjøperne kommer tilbake i august, vil det negative trykket fortsette, mener Øye.

Han viser til at det er mange boliger på markedet i Oslo, og at det tar lang tid å selge.

Tallene fra Eiendom Norge-rapporten er tydelige:

Ved utgangen av juni i fjor lå det 731 boliger for salg i Oslo. I forrige uke var tallet cirka 2500, og onsdag denne uken lå det 2678 Oslo-boliger til salgs på finn.no.

Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Fakta: FAKTA: NOMINELL VS. SESONGKORRIGERTE PRISER Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen». I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF.

– Tilbudet av boliger vil derfor være ekstra høyt i høst fordi det også har hopet seg opp med boliger som har stått usolgt hele sommeren. Kjøperne har mange valgmuligheter og presset på selgeren blir desto større.

Median «liggetid» for de usolgte boligene er cirka 40 dager, som er 4–5 dager kortere enn i juni de to foregående årene.

– Nedjuster prisforventningene

Øye mener enkelte selgere generelt har for høye forventninger.

– For mange er det en smertefull prosess å forstå at boligen er verdt 2,1 millioner og ikke 2,2 for eksempel.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, er enig.

– I perioder som dette må boligselgerne ta innover seg at markedet er endret. Det handler om å nedjustere prisforventningene.

Mange boligkjøpere vil prøve seg på et vesentlig lavere nivå enn selgers ønsker, påpeker Dreyer.

– Markedet vil nok ha en prisnedgang også i andre halvår, og da kan det være en god idé å godta lavere bud hvis man vil ha et raskt salg, sier Dreyer.

– Ikke få panikk

Thorkildsen forteller at han og andre meglere ikke stresser veldig over den negative trenden i markedet.

Hvor er boligmarkedet på vei? Dette svarer ekspertene

– Vi meglere tar dette med knusende ro. Kjøpere og selgere må ikke få panikk. Da det var en lignende situasjon i Sverige, så var markedet litt «bumpy» i 1–2 kvartal, og så skjøt det i gang igjen, forteller han.

Og for de som vurderer å kjøpe bolig i nær fremtid, kan dette være en gyllen mulighet:

– Det kommer til å komme flere boliger på markedet i august enn det har gjort tidligere. Så for en kjøper kan det være en mulighet til å ha litt mer å velge i, og kanskje gjøre et litt bedre kjøp enn det man har kunnet tidligere, sier han.