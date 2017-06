En rekordbot på nær 23 milliarder kroner kan fremtvinge større endringer hos Google

EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt. For det får Google en bot på 2,4 milliarder euro for brudd på EUs kartellforbud.

– Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre. Det er bra, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Det EU-kommisjonen reagerer på, er mer spesifikt at Google har styrt søkeresultatene mot sine egne sammenligningstjenester – altså en tjeneste som sammenligner priser mellom ulike butikker.

– Google har misbrukt den dominerende posisjonen de har som søkemotor, hun, og fastholder at Google har brutt kartellforbudet.

Kan endre mye for Google

Denne avgjørelsen kan få større konsekvenser for utformingen av Googles søketreff, skriver Wall Street Journal.

Avisen skriver også at denne avgjørelsen kan få større konsekvenser for Googles søkeresultater. Det er mulig at denne avgjørelsen setter en presedens for andre søketjenester som reise eller kart.

En talsperson for Google forteller at de er uenige med konklusjonen som ble presentert i dag, og vil gjennomgå og vurdere kommisjonens avgjørelse i detalj.

– Når du handler på nett ønsker du finne produktene du er på jakt etter, raskt og enkelt, og annonsører ønsker å promotere disse samme produktene. Det er derfor Google viser frem shopping-annonser, for å koble brukere med tusenvis av annonsører, store som små, på måter som er nyttig for begge parter, sier Google talsperson.

Hun legger til at de vurderer om de skal anke avgjørelsen, og at de ser frem til å fortsette med å legge frem sin sak.

90 dager på å endre praksis

I tillegg til den enorme boten har Google nå 90 dager på seg til å endre praksisen sin. Gjør de ikke det, kan boten bli større.

Dette er den største boten EU-kommisjonen har gitt i en slik sak til dags dato.