Høyest andel kontantstøtte blant EU-foreldre

Blant barn med innvandrerbakgrunn sank andelen der foreldrene fikk kontantstøtte med 2 prosentenheter i fjor.

For barn uten innvandrerbakgrunn var fallet 1 prosentenhet.

Men det var også i fjor stor forskjell i kontantstøtten mellom de to gruppene:

Blant barn med to foreldre som er innvandrere var andelen med kontantstøtte 43 prosent.

Blant barn uten innvandrerbakgrunn var andelen 15 prosent.

Regnet for alle barn med rett til støtten var andelen 23 prosent i fjor . Den har ligget stabilt på litt over 20 prosent siden 2009.

. Den har ligget stabilt på litt over 20 prosent siden 2009. Det var knapt 5000 innvandrerbarn og 6700 andre barn som fikk kontantstøtte i fjor.

Dette står i en artikkel Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte fredag morgen.

I årene fra støtten ble innført i 1998 og frem til 2009 var andelen langt høyere. De første årene var den over 70 prosent, men andelen var bratt synkende utover 2000-tallet.

Alle andelene er regnet av totalt antall barn med rett til kontantstøtte i de aktuelle gruppene.

Slik er reglene

Kontantstøtten ble innført i 1998 og reglene er endre en rekke ganger. Nå er de slik:

Foreldrene kan få kontantstøtte for barn mellom 13 og 23 måneder, dersom barnet ikke helt eller delvis går i barnehage som har offentlig driftstilskudd.

dersom barnet ikke helt eller delvis går i barnehage som har offentlig driftstilskudd. Foreldre kan få halv kontantstøtte hvis den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mindre enn 20 timer.

Hvis foreldrene arbeider i Norge, kan kontantstøtte utbetales til barn i EØS-området.

I fjor var full sats 6000 kroner i måneden. Fra og med 1. august i år blir den hevet til 7.500 kroner

EU mer enn Afrika og Asia

SSB deler innvandrerne i to grupper:

EU-/EØS-land, samt Nord-Amerika, New Zealand og Australia. Omtalt som EU/EØS.

Alle andre land, omtalt som Afrika og Asia m.fl.

I fjor var for første gang andelen mottagere større blant barn med bakgrunn fra EU/EØS enn den var blant barn med bakgrunn fra Afrika og Asia

Andelene var henholdsvis 44 og 43 prosent. Tilnærmingen skyldes særlig at andelen EU/EØS- barn med kontantstøtte har økt over 10 prosentenheter de siste fem årene.

Innvandrere fra Polen og Litauen er de to størst gruppene innvandrere til Norge. For begge disse er andelen mottagere av kontantstøtte over 50 prosent.

Alle barn som SSB har fordelt etter landbakgrunn eller region er bosatt i Norge. I tillegg er det rundt 1000 barn utlandet som mottar kontantstøtte fordi én eller begge foreldrene jobber i Norge.

Marokko høyest andel

Det er store variasjoner i bruken etter landbakgrunn:

Blant barn med bakgrunn fra Marokko er andelen 74 prosent.

Med bakgrunn fra Pakistan er andelen 72 prosent.

Med bakgrunn fra Filippinene, Irak og Kosovo er andelen rund 60 prosent.

I motsatt ende er andelen for Eritrea bare 14 prosent. For barn med bakgrunn fra Sverige, Syria og Tyskland er det omtrent to av ti som mottar kontantstøtte.

For noen land endrer andelene seg mye fra år til år:

Andelen økte i fjor særlig mye blant barn med bakgrunn fra Filippinene.

Andelen sank særlig mye blant barn med bakgrunn fra Tyrkia, Sri Lanka og Somalia.

For mange av disse landene er antallet barn lite.