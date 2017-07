Onsdag skulle cruisereder Torstein Hagen i vitneboksen i den pågående skilsmissesaken mellom ham og hans kone. Men da dommeren åpnet dørene til rettssal 73 i Royal Courts of Justice i London, var hele kobbelet av advokater som Hagen har med seg i retten, i tillegg til rederen selv, fraværende.

– De fire partene møttes tre og en halv time i går kveld for samtaler. Hvis det er mulig vil vi gjerne fortsette dette nå i morgentimene, forklarte konen Ellen-Karine Hagens advokat, Richard Todd.

Som BT skrev tirsdag kveld, fikk konen tilbud om å møtes over middag for å komme frem til en løsning, uten advokater til stedet.

Nina E. Rangoy

Ville egentlig ikke møtes

Forslaget kom i retten etter at partene har vært i konflikt med hverandre gjennom tre år, med advokatutgifter som overstiger 100 millioner kroner.

Ellen-Karine Hagen takket nei til tilbudet i retten, men endret åpenbart mening utover kvelden. For tirsdag kveld satte hun seg ned med mannen Torstein Hagen, samt deres voksne barn Karine og Torstein jr., over en bedre middag i London.

Og middagen må ha gitt dem noe mer å tygge på, for utover onsdagen ble rettsmøtet utsatt gang etter gang. Advokatene løp frem og tilbake til hverandre over det italienske marmorgulvet i de gotiske hallene i rettsbygningen, og til slutt, etter et møte med alle familiemedlemmene, kom partene ut og erklærte at de var kommet til enighet.

Dermed ble det ikke noe vitnemål fra reder Hagen selv. Hva forliket går ut på, er hemmelig. BT har heller ikke tillatelse til å gjengi summene som har vært i spill under rettsmøtet i London, etter en rettsordre fra dommer Jennifer Roberts.

Nina E. Rangoy

Snakker sammen

Dommer Roberts selv har gjentatte ganger oppfordret partene om å komme til enighet, for ikke å brenne broer mellom familiemedlemmene. Så sent som tirsdag advarte hun mot at dette kunne ta fire-fem år med bitter rettsprosess hvis de ikke kom til en enighet.

Forliket partene kom frem til onsdag virket å være noe alle var fornøyde med. Søsknene Torstein jr. og Karine klemte hverandre hjertelig i rettssalen. Mor Ellen-Karine trøstet datteren som virket preget av situasjonen.

– Det går bra nå, sa moren.

Etter rettsmøtet var hevet samlet alle seg rundt Torstein jr. som viste frem bilder på mobilen. Hagen sr. annonserte at han tok med seg advokatene ut for å feire.

Torstein Hagens advokat, Lewis Marks, sa i starten av rettssaken at dette var et familiedrama Shakespeare ville misunt. Konens advokat Todd var fornøyd med avslutningen.

– I motsetning til King Lear så endte dette bra, sa Todd.

Snakker ikke penger

Også dommer Roberts mente partene hadde kommet frem til en fornuftig løsning.

– Det er med stor glede jeg leser dette. Det er millimeter fra hvor jeg selv så for meg at denne saken ville ende, sa hun.

I fjor ble cruiseimperiet til Hagen verdsatt til rundt 25 milliarder. Det har tidligere kommet frem at Ellen-Karine Hagen krever nær halvparten av selskapet. Hvor mye det endte opp med, vil ingen av partene si noe om. En klausul i avtalen forhindrer at dette skal komme ut.

De to ektefellene virket fornøyde da de uttalte seg til BT etter at dommeren hadde hevet møtet.

– Dette er fint. Vi er jo venner, så dette er veldig hyggelig, sa Ellen-Karine Hagen.

– Vi er naturligvis glade for at en så god løsning kunne finnes. Alle er vi stolte av det fine firmaet vi har, sa Torstein Hagen.