Norsk sjømat ut til nettkunder i hele Kina

Avtalen ble onsdag signert av Sjømatrådets Fiskeriutsending Sigmund Bjørgo og Cao Cin, direktør for forretningsområdet ferskmat i det dominerende kinesiske netthandelselskapet JD. com. (Se faktaramme 1)

Signeringen av foregikk på den norske ambassaden i Beijing, i nærvær av Norges ambassadør Svein O. Sæther og representanter for toppledelsen i JD.com, samt representanter for kinesisk og norsk sjømatnæring.

Det dreier seg om en MOU (Memorandum of Understanding), som ikke er en bindende avtale om at det kinesiske selskapet nå skal begynne å kjøpe fra produsenter i Norge. Men Bjørgo er ikke i tvil om signeringen gir store muligheter for norske eksportører:

– Denne MOU’en kan bare inngås på grunn av normaliseringen av det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina. (Se faktaramme 2).

Kina og Norge venner igjen

– Det handler om samarbeid for å få flere norske sjømatprodukter tilgjengelig på netthandel i Kina, samt samarbeid om markedsføring av norsk sjømat på JD.coms plattformer. At denne nettgiganten har en sterk interesse av å selge norsk sjømat i det kinesiske markedet, viser hvor solid posisjon våre produkter har i Kina, sier Bjørgo.

Håper på rask laks-normalisering

Ikke minst har Norges sjømatråd forventninger til salg i verdens mest folkerike land dersom markedsadgangen for norsk laks snart blir normalisert, slik man fra norsk side tror vil skje i løpet av 2017.

Sandberg: «Temmelig sikker» på lakseavtale

Sjømatrådet mener det kinesiske laksemarkedet kan vokse til 240 000 tonn i 2025, og at Norges markedsandel på laks ved en full normalisering av markedsadgangen vil være 65 %.

JD.com-konsernet visedirektør Jerome Ma talte før signeringen om det gode forhold mellom Folkerepublikken Kina og Norge:

– Når problemer har oppstått mellom oss, har vi klart å løse dem og se fremover. Nå ser JD.com frem til å selge verdens beste sjømatprodukter, til beste for kinesiske forbrukeres helse. Og til beste for forholdet mellom Norge og Kina.

Fakta: JD.com (Jindong) Det største av Kinas netthandelsselskap som kjøper varer fra produsent og leverer direkte til sine kunder i privatmarkedet. 266 millioner kunder Utførte i fjor 162 milliarder leveringer Brutto omsetning i 2016 var 816 milliarder kroner Underselskapet JD Fresh Food spesialiserer seg på salg av ferske matvarer direkte til forbrukere i 363 byer i Kina. Fresh Foods salg av importerte ferskvarer, især sjømat, økte i 2016 med 1400 prosent, ifølge selskapets egne tall. JD. com er listet på Fortune Global 500 og på Global TOP 10 Internett Company, omsettes på NASDAQ og er en viktig konkurrent til Alibabas Tmall.