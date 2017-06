Onsdag la flyselskapet frem et resultat for andre kvartal på minus 208 millioner svenske korner før skatt. I tillegg til å doble kostnadskuttene til 3 milliarder kroner frem mot 2020, etablere nye baser i London og Malaga leter selskapet etter kanaler for å øke inntjeningen ut over billettsalget. Her får Roald en nøkkelrolle:

Roald sier at det nye selskapet, som etableres allerede fra 1. juli, blir en selvstendig enhet i SAS-konsernet og skal bli ultra-digitalt. Målet er klart: Inntektene fra andre ting enn flybillett-salget skal økes, og det fort.

– Derfor skal vi øke tempoet i produktutviklingen og tjenestetilbudet for dagens bonusordning. Målet er å styrke folks lojalitet til SAS og slik øke inntjeningen for flyselskapet, sier Roald.

Må øke inntjeningen

I likhet med Norwegian bygger SAS opp sitt lojalitetsprogram med stormskritt. For alle flyselskap er bonus-fordelene et av de kraftigste markedsapparatene de rår over for å sikre at passasjerene vender tilbake.

Roald blir administrerende direktør for det ennå navnløse aksjeselskapet. Han slutter som konserndirektør for salg og marked, men skal rapportere direkte til SAS-sjef Rickard Gustafson og skal fortsatt være SAS sin sjef i Norge.

– Vi skal styrke folks lojalitet til SAS og dermed øke inntjeningen for flyselskapet. Jeg vil ha ulike grupper som skal komme med innspill til oss, bl.a. en gruppe med unge mennesker over 16 år som skal gi oss innspill om hvordan vi kan møte de unges behov nå og i fremtiden. Akkurat dét blir veldig spennende, sier Roald.

Dette blir nye bonus-tilbud

Han sier at han sitter med et trettitalls nye tiltak som bare venter på å bli igangsatt, men som til nå har måttet vike for andre mer presserende satsinger i flyselskapet. Blant de tilbudene som har vært fremme er muligheten for å kjøpe seg gullkort, og at det skal være mulig å sette status på vent når reisemønsteret endrer seg.

– Dette vurderer vi. Dessuten ser vi et tilbud der medlemmene abonnerer på tilleggstjenester. Vi skal få flere store samarbeidspartnere og øke andelen medlemmer som opptjener poeng ved å bruke våre samarbeidspartneres kredittkort, sier han.

Enklere å få tak i bonusseter

Roald sier at det skal bli enklere å få tak i bonusseter fordi det nye selskapet skal kjøpe seter hos SAS. Han vil gjøre bonusklubben til et reisebyrå som skal tilby medlemmene hele reisen, ikke bare flytransporten.

Roald mener at bonusklubben med tiden kan komme til å bli en av SAS’ største enkeltkunder.

– Vi flyr for eksempel reisende inn til Bergen, og slipper dem der. Da overtar et annet selskap resten av reisen. Det skal vi nå sørge for å gjøre selv og starte et eget selskap som skal ta ansvaret for en større andel av reiseopplevelsen, sier Roald.