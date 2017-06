Spanjolene er redd for at landets livsviktige turistindustri skal lide samme skjebne som i Tyrkia og Egypt, der mange terrorangrep gjennom lang tid har skremt vekk turistene og lagt turiststeder og strender øde.

IS har ved flere anledninger sagt at den akter å gjennomføre terroraksjoner mot turismen både i Spania, Frankrike og Italia. Så langt har terroraktiviteten rammet Frankrike. Spekulasjonene har gått på at selvmordsbombere skal opptre som arbeidere på stranden.

Blant annet på denne bakgrunn har den spanske innenriksminister Juan Ignacio Zoido besluttet å doble politiinnsatsen denne sommeren i forhold til i fjor, for å hindre at terroren på nytt skal ramme landet. Zoido har imidlertid understreket at det ikke foreligger noen konkret trussel bak avgjørelsen.

I år regner Spania med å bli besøkt av 83 millioner turister som har valgt Spania nettopp fordi landets turistområder ikke har vært rammet av terrorangrep på 13 år. 191 mennesker ble drept og 1460 skadet da en serie bomber gikk av på flere pendlertog inn til Madrid i mars 2004.

Største mobilisering på seks år

Zoido har satt inn over 2600 ekstra politifolk i overvåkingen. Et så høyt antall ekstra politifolk har landet ikke satt inn siden 2011. Den ekstra politistyrken skal fordeles til områder i hele landet, inkludert hovedstaden Madrid, Andalucia på Costa del Sol, Balearene samt Kanariøyene.

– Med dette er vi sikre på at alle spanjoler og utlendinger trygt kan nyte ferien her i landet og uten å måtte bekymre seg for at ubehagelige ting kan skje, sier innenriksministeren til spanske medier.

Politiinnsatsen kommer som en følge av terrorangrepene som har skjedd i London, Paris og ikke minst i et typisk turiststrøk som i Nice. Det var nettopp i den tyngste turistperioden at det populære franske feriestedet ble rammet av terror. Over 80 mennesker ble i juli fjor meid ned av en lastebil på Promenade des Anglais da de var ute for å se på fyrverkeriet i forbindelse med Bastille-dagen i Frankrike.

Ving: Kan ikke alene hindre terror

Ørn Borgen

Ving er Norges største arrangør av pakkereiser, og sender i sommer flere titusen nordmenn på ferietur til de ulike spanske ferieområdene. Spania er det største markedet denne sommeren der 42 prosent av gjestene reiser til populære feriemål som Mallorca og Gran Canaria.

– Jeg tror veldig mange har bestemt seg for ikke å la sine ferievalg bli påvirket av terror, da den virker å ramme vilkårlig på enten gamle eller nye steder. At en terrorhandling alene vil være ødeleggende for Spania tror jeg ikke, men om det i Spania eller andre turistområder skulle bli gjentatte aksjoner, er det en helt annen sak. Det er jo det som har barbert vestlig turisme til den tyrkiske middelhavskysten, sier adm.dir. i Ving, Christian Grønli, til Aftenposten.

Knut-Erik Mikalsen

Turistattaché ved den spanske ambassaden i Norge, Miguel Nombela, sier at sikkerhetsaspektet er svært viktig for hele landets turistindustri:

– Trygghet og sikkerhet er førsteprioritet for oss hele året, ikke bare om sommeren selv om tiltakene er enda mer synlige i feriesesongene. Hvert år utarbeides det en «Trygg turisme-plan» (Plan de Turismo Seguro) som kombinerer forskjellige typer tiltak som har som mål å øke sikkerheten i turistområdene permanent, og skape en trygg ramme for turistene i løpet av oppholdet deres i landet vårt, sier Nombela.

Spansk politi: Terrorangrep er uunngåelig

Ifølge den spanske avisen El Pais jobber «en stille hær» på 3000 offiserer fra sikkerhetsstyrker, etterretningsfolk, anklagere, dommere og analytikere i skyggene for å avdekke og hindre terroranslag. Politiet har rundt 1000 personer på radaren som det forsøker å følge bevegelsene til. 500 telefoner blir avlyttet.

Spansk politis etterretning har ifølge avisen konkludert med at et terrorangrep er uunngåelig, og bruker store ressurser i sitt anti-terrorarbeid. Som en følge av dette sitter det i dag over 120 mistenkte jihadister fengslet rundt om i landet. Mange av disse venter ennå på at saken mot dem skal komme opp for retten.

Spanjolene foretar seg imidlertid mer enn bare å øke politi-tilstedeværelsen.

I tillegg til å sette inn egne politistyrker har Spania invitert land som Frankrike, Italia, Nederland og Romania til å sende egne politifolk som skal patruljere sammen med sine spanske kolleger for å lette kommunikasjonen vis-à-vis de utenlandske turister.