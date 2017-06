Svak krone kan gjøre ferien overraskende dyr

I en reiseundersøkelse som Finn Reise har gjennomført svarer en av tre at de skal reise til utlandet på sommerferie i år. Men på spørsmålet om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål er svaret ikke til å misforstå:

69 prosent sier nei. Bare 13 prosent svarer ja.

Dette får forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen og «Luksusfelle»-programleder Magne Gundersen til å reagere.

Han ber folk ta hensyn til at kronen utvikler seg ulikt overfor viktige ferievalutaer som euro, dollar og svensk og dansk krone.

Har egentlig sett et prishopp på 25 prosent i mange land

– Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg, og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie. Nå har det ikke skjedd, og det betyr at vi må venne oss til at vi ikke får så mye for kronen som vi gjorde før, sier han.

For euroen, for eksempel, har den norske kronesvekkelsen de siste par årene i realiteten betydd et prishopp på 25 prosent for nordmenn på ferie i utlandet, fremholder Gundersen.

Han sier at en bevissthet rundt kronekursen er av avgjørende betydning for ikke å få en ubehagelig overraskelse når kredittkortregningen etter solferien kommer.

Kronen var på vei til å styrke seg tidligere i år og det er bare noen måneder siden vi så åttetallet først når vi skulle kjøpe f.eks. euro.

Analytikerne ventet at den skulle ytterligere ned. Det skjedde ikke, kronen svekket seg ytterligere.

Kronen svak over sommeren

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets sier at kronen har svekket seg mye mot euro siden i vinter. Mot dollar, svenske kroner og pund har bevegelsene vært noe mindre, men også mot disse valutaene har kronen svekket seg, advarer han.

– En god risikodempende strategi for utenlandsreisende vil være å legge til grunn at en euro koster 10 kroner, og heller bli positivt overrasket om kronen skulle styrke seg, mener Østnor.

Han tror ikke på noen kronestyrking før tidligst i andre halvår:

– Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris. Vår oljeanalytiker mener at tross økt produksjon av skiferolje, så vil høyere etterspørsel etter olje bidra til at oljelagrene faller utover i andre halvår. Det bør også bidra til en sterkere krone, sier han.

Får problemer med å betale regningene

Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank sier at hun ikke er overrasket over svarene:

– Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet, noe jeg mener er en uklok holdning. Dagens svake kronekurs kan nemlig gjøre forbruk i utlandet dyrere enn før. Derfor er det ekstra viktig at man har et bevisst forhold til sitt eget forbruk og følger med underveis, sier hun.

De advarer derfor mot at de som ikke tar hensyn til kroneverdien i det landet de ferierer i, kan få seg en lei overraskelse i etterkant.

– Det handler om å ha en viss bevissthet i hva ting koster i det landet man skal besøke og så sette opp et budsjett for turen. Det siste er enklere enn det mange tror, sier Gundersen.

Han anbefaler dessuten folk om ikke å ta ut utenlandsk valuta i norske minibanker men vente til man kommer til reisemålet.

Sommerferien er hellig for mange

Noen klarer ikke å avstemme forbruket til sin økonomiske situasjon og havner i inkasso-køen etter ferieutskeielsene:

– Vi opplever hvert år at noen kunder har brukt mer enn de burde i løpet av sommeren, og dermed ser vi ofte en liten økning i inkassosaker i september/oktober. Heldigvis er de fleste relativt raske til å betale tilbake, noe som er ekstremt viktig for å unngå å betale skyhøy rente på utestående kreditt, sier Havdal.

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, mener resultatet først og fremst viser at ferieturen til utlandet på sommeren er viktig og at folk hever seg over forhold som blant annet valutakurser:

– Noen uker med sol og varme prioriteres høyt. 76 prosent sier i den samme undersøkelsen at de skal bruke det samme eller mer på sommerferien sammenliknet med i fjor, sier Berge.

