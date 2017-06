Tredobling av flyklager, frykter strøm av nye Norwegian-saker

Styrelederen i nemnda, tingrettsdommer Espen Bjerkvoll, sier at episoder som de siste dagers kanselleringer hos Norwegian fort kan føre til mange klagesaker for Transportklagenemnda hvis flyselskapet avviser krav om erstatninger.

Klager etter forsinkelser og kanselleringer utgjør mer enn tre av fem klagesaker for nemnda. Norwegian får i en særklasse flest klager. Av de saker som endte i nemnda i fjor fordi partene ikke ble enige, sto Norwegian for en av tre saker.

– Alle krav om erstatning skal rettes mot flyselskapet først. Jeg forventer derfor at Norwegian behandler klagene skikkelig og gir erstatning der utfallet er opplagt. Så kan vi ta de sakene der det er en reell uenighet om ansvarsforholdet, sier Bjerkvoll til Aftenposten.

Han sier at nemnda opplever at spesielle omstendigheter kan føre til en plutselig økt saksmengde. Det var tilfelle ved innføringen av den nye flypassasjeravgiften i fjor. Det rant inn rundt 100 klager mot avgiften da den kom i fjor.

Har måttet opprette to nemnder

Klagemengden har vokst så kraftig at flyklagenemnda har måttet gå til det skritt å opprette en parallell nemnd, og dessuten ansette en jurist til for å klare å ta unna saksmengden.

Nemndas egne tall viser at det i 2011 kom inn 646 klager som ble realitetsbehandlet. I fjor var tallet økt til 2111. Dette tallet var så stort og saksbehandlingstiden så langt, at nemnda fant ut at det var strengt nødvendig å ta grep for å fungere effektivt.

– Å ha to parallelle nemnder som jobber med saker, samt å få flere ansatte, har hjulpet. Da jeg tok over styrelederjobben for et år tilbake tok det 10 måneder å behandle en sak. Nå er saksbehandlingstiden for saker som går til nemndbehandling nede i fem-seks måneder, sier Bjerkvoll.

Juristkontakt

Fakta: NÅR HAR DU RETT PÅ ERSTATNING? Reglene for kompensasjon er kompliserte. De finnes i Europaparlamentets forordning nr. 261/2004. I generelle former gjelder dette: Forsinkelser: Over 2 timer: Krav på forpleining. Blir reisen forsinket med mer enn 3 timer, har EU-domstolen slått fast at du har samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte flyvninger: Erstatning på 250 euro for flyvninger opptil 1500 km, 400 euro for flyvinger på mellom 1500 og 3500 km 600 euro for øvrige flyvninger. Unntatt for kompensasjonsplikt er flyselskapene dersom de kan dokumentere at årsaken til forsinkelse/kansellering er teknisk svikt som følge av forhold som ligger utenfor deres faktiske kontroll. Innstillinger: Du har krav på pengene tilbake, ny billett så raskt som mulig eller å utsette reisen – alt til samme pris som du har betalt. I tillegg har du krav på kompensasjon som ved forsinkelse over 3 timer. Kilde: Forbrukerrådet

Kan ta lang tid

Styrelederen sier at kravet i EU er at klagene skal behandles i løpet av 90 dager, og den fristen håper han den norske nemnda skal komme ned på i løpet av inneværende år.

– Det var helt nødvendig å gjøre tiltak, slik situasjonen var i fjor var ikke akseptabel, sier Bjerkvoll.

Beregningen av saksbehandlingstiden starter når begge parter i tvisten har gitt sine forklaringer og kommentarer. Det kan da ha gått flere måneder fra passasjerens klage har kommet inn til nemnda.

Inntil midten av juni i år kom det inn i overkant av 1000 klager, og i og med at den heftigste del av reiseåret ennå gjenstår, er det all grunn til å tro at det vil bli en vekst også for 2017.

Fakta: SLIK KLAGER DU Du kan klage til Transportklagenemnda dersom du og flyselskapet/flyplassen/reisebyrået ikke blir enige om hvilke rettigheter du har ved forsinkelser, kanselleringer, overbookinger, bortkommet/skadet bagasje og andre forhold som direkte knytter seg til gjennomføringen av flyreisen. Skal du ha en sak inn for nemnda er det en forutsetning at du har forsøkt å få til en løsning med flyselskapet først. Avviser flyselskapet saken og du mener dette er en feil avgjørelse, kan du sende saken til Transportklagenemnda for flyreiser. Dette kan skje elektronisk på klagenemndas egne nettsider. Så får partene anledning til å uttale seg om saken og eventuelt utdype sine argumenter. Når sekretariatet har fått den nødvendige dokumentasjon lages et sakssammendrag og saken oversendes så til behandling i nemnda. Vedtaket i nemnda blir sendt partene. Det er vanlig at partene forholder seg til vedtak i nemnda. Selskapet som får avgjørelser mot seg og som ikke retter seg etter dette, blir offentliggjort på nemndas nettsider.

Tar raskere avgjørelser

– Et viktig grep for å få ned saksbehandlingstiden er også at sekretariatet i nemnda nå begynner å ta realitetsavgjørelser i saker hvor det foreligger fast nemndspraksis, som ikke trenger å forelegges nemnda til avgjørelse, sier Bjerkvoll.

Han tror årsaken til den økte klagemengden har sammenheng med at nemnda er blitt bedre kjent, og at det naturlig kommer flere klager når passasjermengden øker.

Norwegian gir ikke generelt erstatningsløfte

I Norwegian venter man at kravene om erstatning vil melde seg når det har gått noen dager. Selv om selskapet innrømmer ansvar for avlysningene fordi man ikke greide å skaffe piloter nok, vil ikke kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson nå si at erstatning vil bli utbetalt:

– Alle som kontakter oss får en individuell behandling av sin henvendelse – vi har dessverre også hatt uregelmessigheter av andre grunner enn pilotmangel den siste uken, sier hun.

Hun forsikrer at alle henvendelser blir behandlet etter gjeldende lovverk, men oppfordrer passasjerene til å få saken sin behandlet av Transportklagenemnda hvis man er uenig i Norwegians konklusjon.

Selskapet har tidligere fått kritikk for sen saksbehandling. Til det sier Mannion-Gibson:

– Vi har gjort hva vi kan for å effektivisere våre rutiner rundt håndteringen av denne type henvendelser, og dermed klart å redusert behandlingstiden betraktelig. De aller fleste vil få en tilbakemelding innen to uker fra vi har mottatt henvendelsen og fått all nødvendig informasjon. Men siden alle henvendelser blir behandlet individuelt så det er vanskelig å garantere en svartid for alle, sier hun.

Krevde 2200 kr i erstatning, nemnda økte til 7.200 kr.

Eksempler på saker avgjort av Transportklagenemnda: