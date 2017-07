Tysk politi hevder de har fått tak i Panama Papers-dokumentene

Det føderale kriminalpolitiet i Tyskland opplyser i en pressemelding tirsdag kveld at de er i besittelse av det som er omtalt som tidenes dokumentlekkasje, nemlig Panama Papers.

De har foreløpig ikke ønsket å kommentere om de er i besittelse av hele materialet, men på Twitter skriver de at de besitter 2,8 terabyte data. Panama Papers-lekkasjen er kjent å være cirka 2,6 terabyte.

Av pressemeldingen fra det tyske politiet går det frem at i tilfeller som kan innebære straffeforfølgning i utlandet, så vil de samarbeide tett med myndighetene i dette landet.

Håper å avdekke organisert kriminalitet

I dokumentlekkasjen er det detaljert informasjon om personer og selskaper fra hele verden som har fått hjelp av advokatfirmaet Mossack Fonseca til å skjule formuer i postboksselskaper i skatteparadiser. På denne måten kan disse personene og selskapene ha unndratt seg skatt.

– I tillegg til skattelovbrudd, kan dataen inneholde informasjon om andre lovbrudd, som organisert kriminalitet, skriver Det det føderale kriminalpolitiet i Tyskland på Twitter.

Aftenpostens kartlegging av materialet viste at mer enn 200 nordmenn er omtalt i de 11,5 millioner dokumentene.

Økokrim-sjefen: – Vil undersøke mulig overlevering

Aftenposten har tirsdag kveld vært i kontakt med både Økokrim og Kripos for å forsøke å få svar på hvorvidt norsk politi har vært i dialog med tysk politi eller om de har planer om å be de om utlevere dokumentene.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea sier at de har vært kjent med at myndigheter i europeiske land har hatt tilgang til hele eller deler av materialet.

– Vi er selvsagt interessert i dette materialet, og vi vil i samråd med skattedirektoratet undersøke mulighetene for å få dette overlevert, sier han.

Om de faktisk kan få hele eller deler av materialet, og når en overlevering kan skje, mener han det er for tidlig å si noe om.

Kripos, som normalt ber om å få utlevert etterforskningsmateriale fra andre lands politi- og påtalemyndigheter, har ikke hatt noen tilgjengelig for å besvare Aftenpostens spørsmål tirsdag.

200 nordmenn har vært under lupen

Tidligere har Skatteetaten opplyst at de har hatt 200 under lupen etter Panama Papers. Disse har kommet i deres søkelys fordi de har brukt databasen som International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) la ut i mai i fjor.

I februar opplyste Skatteetaten å ha gjennomgått omtrent halvparten av de nærmere 200 personene. Av disse er det igjen halvparten de mente hadde brukt hemmelige selskaper i skatteparadiser for å unngå skatt.

Skal ha betalt 47 millioner kroner

Av pressemeldingen fra tysk politi antydes det at etterforskningen kan ta lang tid. De skriver at de har satt sammen en egen gruppe som vil samarbeide om å etterforske materialet fra Panama Papers. I tillegg til etterforskere fra Det føderale kriminalpolitiet, vil også skattemyndighetene delta. De vil også få støtte fra riksadvokatens kontor.

Den tyske avisen Bild skriver at tysk politi har kjøpt dokumentene for fem millioner euro, noe som tilsvarer nærmere 47 millioner norske kroner. Tysk politi har imidlertid ikke ønsket å uttale seg om hvordan de har fått tilgang til dokumentene.

Tidligere er det blitt kjent at danske skattemyndigheter betaler millionbeløp til en anonym kilde for få tilgang til opplysninger fra dokumentene, da kun om 600 danske personer.