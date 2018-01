Sjoko-pizza på vei ut av lavpriskjedene

Det er tre lanseringsvinduer i dagligvarehandelen, i februar, mai og september.

Hver gang presenteres hundrevis av nye varer samtidig som en rekke varer forsvinner ut av hyllene, ofte uten at så mange legger merke til det.

Rema 1000 har sagt at de ikke vil binde seg til de tre lanseringstidspunktene og har åpnet for at nyhetene kan slippes ut gjennom hele året.