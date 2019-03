Aftenposten skrev i 2017 om nettverksselskapet Onelife og grunnlegger Dr. Ruja Ignatova som har lokket minst 6000 nordmenn og 56.000 svensker til å satse på den omstridte nettvalutaen Onecoin.

Onsdag ble Dr. Rujas bror Konstantin Ignatov arrestert og anklaget for svindel «basert på hans rolle som leder for et internasjonalt pyramidespill som besto i å markedsføre en falsk kryptovaluta kalt «Onecoin»», skriver påtalemyndigheten i Southern District of New York i en pressemelding.