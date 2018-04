«På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,8 prosent i 2018.»

Slik står det skrevet i et felles notat fra LO og NHO etter at de ble enige i hovedoppgjøret søndag 8. april. Her er den norske modellen for lønnsdannelse presset inn i én og samme setning.

Arbeid og kapital sammen

Det sentrale oppgjøret i privat sektor er i praksis i stor grad over. Nå forhandler offentlig sektor lønn for lærere og sykepleiere og andre. Da henvender arbeidere (LO) og bedriftseiere (NHO) seg i fellesskap til forhandlerne med budskapet: Hold dere innenfor en ramme på 2,8 prosent lønnsvekst.

Denne øvelsen er gjentatt hvert år siden 2014. Fasiten viser at den faktiske veksten i årslønnen for alle arbeidstagere samlet blir svært nær den rammen LO og NHO setter på papiret for industrien om våren.

NHOs og LOs anslag på veksten i årslønnen i NHO-industrien og faktisk vekst i gjennomsnittlig årslønn for alle. Alle tall i prosent.

Anslag for industrien gitt av LO og NHO om våren Fasit når året er over. Alle lønnstagere 2018 2,8 ? 2017 2,4 2,3 2016 2,4 2,1* 2015 2,7 2,8 2014 3,3 3,1

* Endret sammensetning i sysselsettingen mellom næringer og innad i næringer trakk ned gjennomsnittlig lønnsvekst mye i 2016. Effekten er anslått til 0,4 prosentenheter, og dette er tillagt den observerte lønnsveksten (1,7 pst.) for å få et tall som er nærmere lønnsveksten den enkelte fikk.

Kilde: NHO/LO, TBU og Statistisk sentralbyrå.

«Troverdig» anslag

– Dette illustrerer at NHO, i forståelse med LO, har klart å lage troverdige anslag for lønnsveksten i industrien, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad vil sitte i førersetet når rammen legges.

– Det er viktig at LO og NHO er normsettende for fristilte grupper i industrien med lokale lønnsforhandlinger. Lønnsveksten må være på linje med det industriens konkurranseevne tåler, sier han.

Bjørnstad er godt fornøyd med disiplinen.

– Det er nesten ikke til å tro at normen virker så godt når en vet hvor sammensatt lønnsdannelse er i Norge. Dette viser modellens styrke, sier han.

Kom fra utvalg

Notatet med «vurderinger rundt rammen» har sin opprinnelse i Holden III- utvalget. Det la frem sin rapport i desember 2013, og der ble formuleringene rundt rammen strammet til:

«Dette oppgjøret har i stor grad direkte gjennomslag i en rekke andre oppgjør. Siden utfallet av de lokale forhandlingene ikke er avklart, bør NHO, i forståelse med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien.»

Deretter kommer pekefingeren til de andre næringene:

Utvalget skriver at rammen hverken er et gulv eller et tak, men «en norm som andre forhandlingsområder skal forholde seg til».

Anslagets fødsel

Professor Steinar Holden sier formuleringen i Holden III kom fordi det sentrale lønnsoppgjøret om våren bare omfatter sentrale tillegg til arbeiderne i NHO-industrien. Lokale tillegg kommer senere.

Arbeiderne utgjør omtrent halvparten av de industriansatte. Resten er «funksjonærer», i praksis mange ingeniører. De har sine lønnsforhandlinger etter arbeiderne og det aller meste skjer lokalt på bedriftene.

– Det er bred enighet om at alle industriansatte inngår i frontfagets lønnsvekst. Det var derfor behov for et lønnsanslag som også omfattet funksjonærene og de lokale tilleggene, sier Holden.

Utvalget foreslo at NHO, i forståelse med LO, lager et slikt samlet industrianslag etter det sentrale oppgjøret for arbeiderne. Dette skal gi de etterfølgende lønnsoppgjørene en tallfestet ramme og norm fra frontfaget.

– Dette er fulgt opp av partene. Fra 2014 har NHO og LO laget et slik anslag hvert år, sier Holden.