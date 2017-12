Harry-handel for 16 milliarder kroner siste året

De siste fire kvartalene til og med 3. kvartal i år lå grensehandelen hele 23,4 prosent over de tilsvarende fire foregående kvartalene.

Fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal i år ble det grensehandlet for 15,8 milliarder kroner, viser tall Statistisk sentralbyrå la frem torsdag morgen.

Grensehandel er blitt et tema i debatten om statsbudsjettet 2018:

Handelens næringsorganisasjon Virke er lite fornøyd.

– Nå er virkelig grensen nådd, bokstavelig talt! Vi kan ikke sitte passivt og se på at det eksporteres tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i skatte- og avgiftskroner til Sverige, sier Harald Andersen, direktør for Virke Handel.

Statistikken blir laget på grunnlag av telefonintervju og omfatter handling på dagsturer til utlandet.

I alt ble det gjennomført 8,4 millioner dagsturer til utlandet de fire siste kvartalene frem til og med 3. kvartal i år.

Økningen i antall turer var 14,2 prosenter. Det er mye mindre enn økningen i selve handelen. Nordmenn bruker derfor mye mer pr. tur enn før.

Virke skriver på sine nettsider om grensehandelen:

«Grensehandelen går ut over hele norsk matverdikjede; fra bønder, til matprodusenter og butikker. Dette går direkte ut over norske arbeidsplasser, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgifter på varene som kjøpes.»