Over 2 millioner søk etter hund i koronaåret

Har du ønsket deg en firebeint venn under koronapandemien? Da er du ikke alene. I år har det vært over 2 millioner søk etter hund og valper på Finn.

Mange søkte etter hund og valp på finn.no i år. Foto: Kyrre Lien / NTB

NTB

25. des. 2020 16:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det er en oppgang på 200.000 søk fra i fjor, skriver NRK. Også antallet annonser har økt.

– I fjor var det cirka 2.500 annonser der hund ønskes kjøpt, og vi ser en dobling av dette tallet i 2020, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn.

Ifølge Glomlien var søketoppen på hund i april og mai. Gudbrand Vatn i DyreID er ikke overrasket over trenden under pandemien.

– Vi så den samme trenden i kjølvannet av finanskrisen i 2008. For oss indikerer dette at i usikre tider søker vi det nære og trygge, et nytt firbeint familiemedlem er et resultat av denne søken, sier han.

Ved utgangen av november var det registrert over 44.000 nye hunder i år, noe som er en økning på 7 prosent fra i fjor.