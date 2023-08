Togselskaper ønsker kompensasjon for stengte baner

Togselskaper taper store penger på at Dovrebanen er stengt etter uvær og flom. To LO-forbund og Spekter krever at regjeringen kommer med kompensasjon.

Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen i Ringebu ble ødelagt etter ekstremværet hans. Det får store konsekvenser for togselskapene. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 21:00

SJ Norge taper fem millioner kroner i uken i billettinntekter og har store utgifter til buss for tog. CargoNet har tapt mellom én og to millioner kroner om dagen på at Dovrebanen DovrebanenDovrebanen er den vanlige betegnelsen på jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim over Dovre. Banens lengde er 553 kilometer, og høyeste punkt er 1024 meter over havet, like nord for Hjerkinn stasjon. Kilde: SNL er stengt, skriver fagforbundet Spekter i en pressemelding.

Sammen med Norsk Jernbaneforbund og Lokomotivførerforbundet ber de samferdselsministeren om hjelp. Hvis togstrekningene forblir stengt, kan selskapene gå konkurs, ifølge dem.

Haster med hjelp

– Vi ber om et snarlig løfte om økonomisk hjelp. I tillegg til kompensasjon for inntektsbortfallet må staten også dekke ekstrakostnadene for buss for tog, sier forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

All togtrafikk mellom Oslo og Trondheim må nå gå over Rørosbanen fordi jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen i Ringebu har kollapset.

Det kan ta svært lang tid å reparere broen. Sosialistisk Venstreparti mener derfor at Rørosbanen må forbedres umiddelbart for å kunne ta unna mer trafikk.

Foreslår tiltak

SVs Lars Haltbrekken nevner blant annet innkjøp eller leie av diesellokomotiv og bygging av nye krysningsspor som nødvendige tiltak. Han ønsker også å begynne med planleggingen av elektrifisering av Rørosbanen og at Solørbanen må utbedres for mer godstrafikk.

Mye av gods- og persontransport må over fra bane til vei etter flomskadene. Haltbrekken frykter derfor at en midlertidig løsning med økt veitrafikk kan bli permanent uten strakstiltak.