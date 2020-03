Hovedindeksen på Oslo Børs falt fra start torsdag morgen, og er klokken 09.18 ned 2,12 prosent.

Her er Equinor mest omsatt i tidlig handel, ned 4,38 prosent.

Deretter følger Mowi med et fall på 2,22 prosent. Samme morgen har meglerhuset Berenberg nedgradert sin anbefaling på aksjen til «selg».

DNB er tredje mest omsatt, ned 1,19 prosent, foran Nel og Aker BP som faller henholdsvis 4,43 og 3,77 prosent.

Hovedindeksen i dag

Utviklingen på Oslo Børs kommer etter at indeksene på Wall Street endte gårsdagen med blandet utvikling. Både Dow Jones og S&P 500 steg tydelig, mens Nasdaq-indeksen falt noe tilbake.

– S&P 500 indeksen steg to dager på rad for første gang på 30 dager. Oppgang to dager på rad er ikke unormalt i aksjemarkedet, dog i krisetider er det. Investorenes usikkerhet er høyere enn noen gang i historien, i alle fall målt gjennom Vix-indeksen, skriver Nordnets aksjeekspert Roger Berntsen i en kommentar.

Vix-indeksen, som måler svingningene i aksjemarkedene, var opp 3,83 prosent til 63,95 poeng onsdag.

Børsoppturen på Wall Street avtok mot slutten

Lavere oljepris

Oljeprisen (Brent spot) er på vei nedover ved åpningstid på Oslo Børs, i skrivende stund 2,81 prosent til 26,52 dollar fatet.

Samtidig er oljemarkedet fokusert på det som omtales som en gryende priskrig, som brøt ut etter at oljekartellet Opec ikke klarte å bli enige om å kutte i produksjonen.

– USA presser nå på for at Saudi-Arabia skal stanse oljepriskrigen gitt situasjonen verden befinner seg i. Hvorvidt USAs press vil føre frem gjenstår å se, kommenterer Berntsen.

– Slik vi ser det derimot, er USA den sterkeste part i oljemarkedet, i alle fall på mellomlang/lang sikt. Gitt dette, er det naturlig å anta at USAs politiske spill vil føre frem, slik det gjorde under oljepriskrigen i 2014/15, legger han til.

Børsfall i Japan

I løpet av natten har det Senatet i USA godkjent en krisepakke på 2.200 milliarder dollar, som nå sendes videre for godkjenning i Representantenes hus på fredag.

Redningspakken innebærer blant annet direkte utbetalinger til amerikanske borgere og billige lån til bedrifter og næringer som er spesielt utsatt.

Likevel er stemningen blandet i det asiatiske aksjemarkedet morgenen etter. Her faller børsen i Japan mer enn tre prosent, etter å ha klatret i tre dager på rad.

– Investorene i Asia inntok en vent-og-se holdning torsdag, etter at USA kom til enighet om krisepakken på 2.000 milliarder dollar i går kveld, skriver Berntsen i sin kommentar, og fortsetter:

– Smitte -og dødstallene knyttet til Covid-19 viruset er fremdeles stigende både i USA og Europa. Så lenge dette er situasjonen må vi anta at volatiliteten i finansmarkedene vil opprettholdes fremover.

