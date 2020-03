Hovedindeksen på Oslo Børs skyter opp 5,02 prosent like etter børsåpning tirsdag. Utviklingen kommer dagen etter at Hovedindeksen noterte et fall på 4,91 prosent.

Samme morgen er også oljeprisen på vei oppover. Like før børsåpning omsettes ett fat med nordsjøolje (brent) for 27,98 dollar i spotmarkedet, opp 1,42 prosent for dagen.

Samtidig er Equinor, som er Børsens mest omsatte aksje i tidlig handel, opp 6,04 prosent.

– Oljeprisen, som er alfa og omega for en mange selskaper på Oslo Børs samt norsk økonomi, har gjort et byks i natt. Aktørene i oljemarkedet tror at Feds ekstreme tiltak, samt USAs snarlige krisepakke, vil gi høyere oljepris, skriver Nordnets aksjeekspert, Roger Berntsen, i en kommentar.

Blant de mest omsatte aksjene finner vi også DNB og hydrogenselskapet Nel, som stiger henholdsvis 4,78 og 8,91 prosent fra start. Samtidig er fiskeoppdretteren Mowi opp 3,71 prosent.

Hovedindeksen i dag

Store svingninger for Norwegian

Aksjene i Norwegian startet dagen med et kraftig byks, og var på det meste opp mer enn 20 prosent.

Siden har oppgangen dempet seg betydelig, og aksjen er i skrivende stund opp 2,89 prosent.

Utslagene kommer etter at flyselskapet før børsåpning meldte at de tilfredsstiller kravet for å få krisehjelp på 300 millioner kroner fra myndighetene.

Staten bidrar med 90 prosent av garantien for lånet, mens to nordiske banker har gått med på å bidra med resterende 10 prosent.

Dersom Norwegian klarer å oppnå lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles ytterligere 1,2 milliarder kroner i garanti.

Samme dag har det også kommet frem at Norwegians tidligere lederduo Bjørn Kjos og Bjørn Kises selskap HBK Holding nå eier mindre enn ti prosent av aksjene i selskapet.

Norwegian: Tilfredstiller krav for 300 millioner i garanti

Norwegian har ikke betalt leien på to Dreamliner-fly

Nedgang på Wall Street

I USA klarte ikke Senatet å bli enige om en krisepakke verdt rundt 2.000 milliarder dollar etter å ha gjort et nytt forsøk på mandag. Det samme skjedde også søndag.

Krisepakken har som mål å holde den amerikanske økonomien gående i møte med virusspredningen.

– Investorene svarte med å sende aksjene på Wall Street ytterligere ned som en følge av politikernes manglende handlekraft. Når det er sagt, det ligger i kortene at en enighet vil bli oppnådd innen kort tid, kommenterer Berntsen.

Indeksene på Wall Street endte kvelden med et fall på 2,1 prosent i snitt.

Det til tross for at USAs sentralbank, Federal Reserve, utvidet sine krisetiltak samme dag. Sentralbanken fjernet den øvre grensen for støttekjøp av verdipapirer, og satt opp et nytt låneprogram.

Asia-børsene klatrer høyt etter internasjonale krisegrep

Kraftig løft i Japan

Til tross for gårsdagens amerikanske nedtur, er de asiatiske børsene på vei tydelig oppover tirsdag morgen. Her leder børsen i Tokyo an oppgangen, med et hopp på mer enn syv prosent.

– Feds «ubegrensede» obligasjonsprogram ga positive utslag på børsene i Asia i natt. Det er naturlig å anta at denne stemningen vil videreføres til Europa-børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene, sier Berntsen.