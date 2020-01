Carlos Ghosn er siktet for å ha beriket seg selv gjennom mistenkelige pengeoverføringer fra Nissan, selskapet han ledet i to tiår.

– Jeg er forbløffet, sier hans japanske advokat Junichiro Hironaka til pressen i Tokyo nyttårsaften om flukten fra Japan.

Han er ikke alene om å være det. Hverken japanske medier eller myndighetene i landet kan forklare hvordan 65-åringen kom seg ut av Tokyo og til Beirut. 24 timer i døgnet har den tidligere toppsjefens leilighet vært beleiret av et stort pressekorps som har fulgt hvert skritt han har tatt, og hvem som har kommet og gått.

Som en av flere strenge betingelser i forbindelse med løslatelse på kausjon var han også kameraovervåket 24 timer i døgnet av myndighetene. Dessuten hadde han utreiseforbud.

Musikere skal ha vært kommandosoldater

Ifølge den libanesiske TV-kanalen MTV ble han smuglet ut av leiligheten i en kontrabasskoffert med dobbelt bunn, av et team av tidligere kommandosoldater. De var utkledd som musikere i et gregoriansk orkester, skriver Daily Mail.

Gregorianske orkestre spiller kirkemusikk som ofte brukes i gudstjenesten i den katolske kirken. Ifølge The Guardian var det etter at de hadde opptrådt hjemme hos Ghosn og skulle forlate huset hans, at han ble pakket inn i en instrumentkoffert. Ghosn skal være rundt 1,67 meter høy. Flere medier, som BBC og The New York Times, påpeker at TV-kanalen ikke har lagt frem dokumentasjon for at flukten ble gjort på denne måten.

TIMOTHY KELLY / Reuters / NTB scanpix

Nyheten om at Ghosn plutselig befant seg i Beirut, er den siste omdreiningen i fortellingen om 65-åringens fall fra mektige lederstillinger i bilindustrien til japansk varetektsfengsel.

– Jeg vil ikke være et gissel

Den tidligere industritoppen har både fransk, brasiliansk og libanesisk statsborgerskap. I Beirut eier han en bolig, og Libanon har ingen utleveringsavtale med Japan. Etter planen skulle han om få måneder stilles for retten, blant annet anklaget for økonomisk utroskap.

– Jeg befinner meg i Libanon og vil ikke lenger være et gissel i en arrangert japansk rettsprosess hvor innrømmelse av skyld er forventet, rasismen er ubegrenset og hvor en blir nektet grunnleggende menneskerettigheter, sier Ghosn i en uttalelse tirsdag.

I Libanon er han nærmest en folkehelt, i Japan en samfunnsfiende. Han skal ha brukt et fransk pass og et libanesisk ID-kort da han helt lovlig reiste inn i Libanon. I tillegg til at det var 24 timers kameraovervåking utenfor huset hans og hadde utreiseforbud, tillot kausjonsbetingelsene ifølge BBC bare svært begrenset bruk av teknologi. For å bli løslatt måtte han betale 1 milliard yen, rundt 80 millioner kroner.

Maya Alleruzzo / AP /NTB scanpix

The New York Times skriver at flukten ble planlagt i Libanon. Den tidligere Nissan-direktørens libanesiske advokat skal ha spilt en sentral rolle. Ifølge andre opplysninger var det Ghosns libanesiske kone Carole som var hjernen bak flukten.

I Japan har flere politikere antydet at det må stå en fremmed makt bak en slik operasjon. Flere har rettet en anklagende pekefinger mot Libanons ambassade. The New York Times skriver også at en amerikansk PR-agent skal være på vei til Libanon for å bistå Ghosn.

Sjokkbølger

KYODO / Reuters / NTB scanpix

Libanesiske medier rapporterer at Ghosn ankom i privatfly fra Tyrkia til Libanon, hvor hans foreldre er født, og hvor han tilbrakte mesteparten av sin barndom. Det er langfri i Japan rundt nyttår.

Ghosns brå avreise fra Japan regnes som nesten like dramatisk som pågripelsen på en Tokyo-flyplass i november 2018. Pågripelsen sendte sjokkbølger gjennom forretningsverdenen.

Fakta: Carlos Ghosn * Født inn i en familie med libanesiske røtter i Brasil 9. mars 1954. Har fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskap. * Startet karrieren hos dekkprodusenten Michelin, gikk over til Renault i 1996. Fikk ansvaret for å snu Sør-Amerika-divisjonen i selskapet fra minus til pluss. Operasjonen ga ham kallenavnet «Le Cost Killer». * Renault kjøpte i 1999 nesten 40 prosent av aksjene i japanske Nissan, som i flere år hadde gått med underskudd. Ghosn forbedret resultatene og var Nissans konsernsjef fra 2001 til april 2017. * Han har vært sentral i oppbyggingen av alliansen mellom Renault, Nissan og senere Mitsubishi, et samarbeid basert på blant annet kryssende eierskap og felles utvikling av teknologi. I 2017 solgte alliansen 10,6 millioner biler. * Ghosn ble i november 2018 pågrepet på en flyplass i Tokyo og siktet for å ha underrapportert sine inntekter og for å ha misbrukt Nissans midler. Han ble avsatt som styreleder i Nissan få dager senere. * Gikk selv av som styreleder og administrerende direktør i Renault i januar 2019. * Etter å ha blitt løslatt mot kausjon og med restriksjoner ble Ghosn igjen pågrepet i Tokyo i april. Få dager senere ble han kastet ut av Nissans styre før han igjen ble løslatt mot kausjon. Han benekter alle anklager. * Han ble ilagt forbud mot å forlate Japan og satt under overvåking i påvente av rettssaken som skulle starte i april 2020. Tirsdag ble det kjent at Ghosn har klart å ta seg til Libanons hovedstad Beirut, der han eier en bolig. Kilde: BBC, Wikipedia

MOHAMED AZAKIR / Reuters / NTB scanpix

Under overvåking

Ghosn har konsekvent benektet alle anklager og hevder japanske myndigheter diktet opp siktelsen mot ham for å forhindre en tettere sammenslåing av de to selskapene Nissan og alliansepartneren Renault. Han var toppsjef i begge selskapene.

Etter pågripelsen fikk han sparken fra både Nissan og Mitsubishi Motors før han selv sa opp som konsernsjef og styreleder i Renault.

En anonym talsmann for den japanske påtalemyndigheten sier til japanske medier at de ikke vet hvordan Ghosn greide å forlate landet. Han var under overvåking.

I Japan bekrefter Ghosns advokater at de fortsatt har klientens tre pass.

– Jeg vet ikke engang om vi kan kontakte ham, sier Hironaka, som legger til at han fortsatt tror klienten er uskyldig.

– Kanskje han trodde han ikke kom til å få en rettferdig rettssak i Japan, legger advokatene til.

I uttalelsen som Ghosns representanter offentliggjorde fra Libanon tirsdag, lover forretningsmannen at han snart skal snakke med pressen.

Koji Sasahara / AP /NTB scanpix

Nektet kontakt med kona

Ghosn ble først satt i varetekt etter pågripelsen, men han slapp ut mot kausjon før han ble pågrepet igjen da siktelsen ble utvidet i april 2019. Han ble løslatt mot kausjon etter kort tid, men med flere restriksjoner.

Blant annet hadde han i flere måneder forbud mot å ha kontakt med sin libanesiske kone, og han kunne bare oppholde seg på bestemte områder i Japan.

– Kom inn i landet lovlig

Ifølge den libanesiske innenriksministeren Selim Jreissati kom Ghosn til landet lovlig. Han sier til libanesiske medier at Ghosn kom inn i landet med sitt franske pass og et libanesisk ID-kort.

Jreissati sier at han tidligere har vært i kontakt med japanske myndigheter i et forsøk på å få Ghosn utlevert til Libanon slik at han kan stilles for retten der.

Libanesiske sikkerhetsmyndigheter sier at siden Ghosn har ankommet landet lovlig, så har de ingen grunn til ikke å la ham slippe inn.