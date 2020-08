Stor skuffelse i Värmland etter norsk innstramming

Norges beslutning om å fraråde alle reiser til Värmland skaper stor skuffelse i kommunene Eda og Årjäng, der grensehandelen er viktig for mange av innbyggerne.

For drøyt to uker siden strømmet nordmenn over grensen til Värmland, men fra helgen blir grenseregionen igjen rød. Annika Byrde / NTB scanpix

NTB-TT

12. aug. 2020 16:56 Sist oppdatert 9 minutter siden

Handleglade tømte hyllene på Maxi mat ved Charlottenbergs shoppingsenter da grensen åpnet for noen uker siden. Nå blir det igjen karanteneplikt for dem som besøker Värmland. Annika Byrde / NTB scanpix

Beskjeden om at Värmland igjen er regnet som en rød region, er et hardt slag, ifølge ordfører Johanna Söderberg i Eda.

– Jeg tenker på alle forretninger som har gjeninnsatt sitt personale og tatt inn varer og sånn. Det føles kjempeslitsomt å måtte snu igjen, sier hun til nyhetsbyrået TT.

Handelsstanden i Eda er ifølge Söderberg basert på 80 prosent norske kunder. Kommunens største tettsted Charlottenberg er et populært handlesenter for mange nordmenn.

– Den vanskeligste er at man aldri vet hvor lenge det pågår. Man føler seg ganske maktesløs, sier hun.

– Må respekteres

Også i Töcksfors, som ligger rett over grensen, bare noen kilometer fra Ørje, beklager både politikere og forretningsdrivende den norske beslutningen.

– Det er en veldig lei situasjon, men ikke noe vi kan gjøre noe med. Vi må respektere beslutningen som er fattet, sier sentersjef Madeleine Ward ved Töcksfors shoppingsenter.

Hun har forståelse for at norske myndigheter endrer rådene, selv om det skjer kort tid etter at regionen ble kategorisert som grønn.

– Vi har alltid vært bevisste på at det kan komme raske endringer, så vi har ikke tatt noe for gitt. Det handler jo om menneskers liv og helse i første omgang. Det må man tilpasse seg til, sier hun.

– Godt smittevern

Kjøpesenteret i Töcksfors hadde både besøks- og omsetningsrekord den første uken etter at Norge endret reiserådene i slutten av juli slik at personer som besøkte Värmland, slapp karantene når de kom tilbake til Norge.

Ward understreker at det ble innført tiltak som gjorde at det aldri var noe problem å holde avstand.

– Vi har jobbet veldig aktivt med at det skal være trygt å handle her, og det har det også vært, sier hun.

– For raske endringer

Ordfører Daniel Schüzer i Årjäng, kommunen der Töcksfors ligger, sier kommunen ikke er overrasket over den norske beslutningen.

– Vi har sett tallene. Det er veldig trist. Vi har bygd opp et marked og en infrastruktur rundt det at grensen er åpen, og når man stenger den, så endrer det de grunnleggende forutsetningene for veldig mange, sier han.

Han er kritisk til at Norge endrer reglene så raskt, med åpninger og stengninger om hverandre.

– Fine og streite spilleregler hjelper alltid. Det blir veldig store forandringer på kort tid. Det er ikke positivt, og det kan få langvarige konsekvenser lenger fram når noen funderer på om de vil gjøre forretninger i dette markedet, sier han.

Tegnell kritisk

Også Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har rettet kritikk mot at Norge så raskt endrer reiserådene.

– Det er bedre å ha holdbare restriksjoner på et nivå man kan holde over lengre tid enn å øke og minske dem ofte. Det er komplisert og forvirrende, sier han til Dagens Nyheter.

Ifølge Schüzer er samarbeidet over grensen helt avgjørende for mange mennesker i kommunen.

– Menneskers livsverk risikerer å gå konkurs, dessuten har vi den sosiale situasjonen. Vi har kjempemange som har familie på den andre siden, eller bor på den ene siden og jobber på den andre. Man har skapt relasjoner over grensen, og helt plutselig blir den stengt, konstaterer han.

Svensk minister mener innstrammingene vil påvirke samarbeidet

Sveriges innenriksminister mener at Norges beslutning om å rødliste ytterligere seks svenske regioner kan få konsekvenser for det nordiske samarbeidet.

Beslutningen innebærer at det fra 15. august kun er personer som har vært i regionene Västerbotten, Södermanland og Kalmar som kan reise inn i Norge uten å tilbringe ti dager i karantene.

– Vi respekterer Norges rett til å fatte beslutningene, men mange mennesker synes nok at det begynner å bli vanskelig å henge med i alle ulike nye beskjeder. Vi hadde gjerne sett at man fortsatt holder grensen åpen innen Norden, sier innenriksminister Mikael Damberg i en kommentar til nyhetsbyrået TT.

– Norge og Sverige deler Europas lengste landegrense og har svært tette mellommenneskelige kontakter. Beslutninger i denne retningen får negative konsekvenser for både grensehandelen og det nordiske samarbeidet, sier han.

