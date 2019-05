Bertel O. Steen kutter 200 jobber

Bertel O. Steen importerer biler fra tyske Daimler, franske Groupe PSA og koreanske Kia. Bilimportøren fastslår at et begrenset utvalg av elbiler og såkalte plugin hybrider førte til et vesentlig resultatfall i fjor.

– Starten på 2019 har også vært krevende. Etter årets fire første måneder er salget av nye personbiler for Bertel O. Steen redusert med hele 33,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, heter det i en pressemelding fra selskapet.

På samme tid har det norske personbilmarkedet hatt en vekst på 3,9 prosent.

– Målet er å redusere driftskostnadene med 200 millioner kroner i inneværende år. I tillegg sikter vi på en reduksjon på rundt 200 årsverk gjennom 2019 som får full effekt i 2020, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Han håper å få kuttet mest mulig via ansettelsesstopp og naturlig avgang, men vedgår at det også blir oppsigelser.