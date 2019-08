På topp for tre år siden, da matkasser var på det mest populære, hadde Nettmat elleve ansatte og en omsetning på 13,8 millioner kroner, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Det var en skikkelig «hype» rundt matkasser for tre-fire år siden, og vi ble nok revet litt med, sier styreleder og daglig leder, Tobias Bergo.

I fjor hadde selskapet hans et resultat før skatt på minus 1,5 millioner kroner, mens omsetningen var falt til 4,7 millioner kroner.

Bergo mener det ikke gjelder dem alene. Adams Matkasse/Godtlevert.no som slo seg sammen i 2017 for å styrke seg på markedet, fikk et resultat før skatt på minus 6,3 millioner kroner i 2018, mot et positivt resultat på 107.000 kroner i 2017.

Tidligere i august sa investorer i Herkules-fondet til Dagens Næringsliv at de tviler på at de rene matkassefirmaene klarer å overleve i markedet, og at det ikke er mulig å tjene penger på dem.

– Dagligvarekjedene kommer til å ta over, sa Herkules-topp Gert W. Munthe.

I januar meldte nettsiden e-handel at matkasseselskapet Adams matkasse, som har beholdt navnet separat fra Godt Levert, at kontoret i Bergen skulle legges ned og at all virksomhet skulle samles i Oslo. Årsaken til nedleggelsen skal ha vært den tøffe konkurransen i markedet.