Norges Bank vurderer å hamstre kroner

Norges Bank skriver torsdag formiddag i en pressemelding at den vurderer å gripe inn i markedet ved å kjøpe norske kroner.

«De siste dagene har det vært ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner og endringene i kronekursen har vært historisk store», skriver sentralbanken.

– Vi har aldri sett noe lignende. Dette er helt ekstremt, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets om kronekursfallet.

Heiko Junge / NTB scanpix

Ikke skjedd siden 1997

Østnor sier sist Norges Bank grep inn i valutamarkedet var i 1997.

I mellomtiden har Norge, i likhet med mange andre land, gått over til et regime der inflasjonsstyring har vært hovedmålet i pengepolitikken.

Før denne overgangen jobbet sentralbanken mer aktivt mot å styre valutakursene. Men ettersom verdensøkonomien er blitt mer åpen har sentralbankene sluttet å ha spesielle mål for valutakursen. Markedene skal bestemme kursene, mens sentralbanken heller prøver å styre prisveksten mot definerte mål.

Siden den gang har man i perioder sett store bevegelser i kronekursen, for eksempel etter oljeprisfallet i 2014. Likevel har Norges Bank altså ikke gått ut med lignende tiltak på over 20 år, sier Østnor.

– Meget fornuftig

Professor Espen Haug ved Handelshøyskolen på Ås (NMBU) er positiv til det mulige grepet fra Norges Bank.

– Det syns jeg er meget fornuftig. Her er det importbedrifter som kommer til å slite fremover, og befolkningen vil trolig få en reallønnsnedgang fordi de kjøper importvarer som nå blir dyrere, sier Haug til E24.

– Vil det fungere?

– Det avhenger av hvordan man gjør det. Og det avhenger av hvor sterke muskler Norges Bank viser at man har her. Bare signaleffekten av at man sier dette, er bra. Det viser at man har et verktøy klart, sier han.

Vil bidra ved å vise risikovilje

Den norske kronen var allerede rekordsvak da et valutamarked i full panikk sendte kronen ut i et historisk fall onsdag.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Rundt en time etter at Norges Bank varslet at den vil gripe inn, styrket kronen seg 60 øre mot dollaren og over 70 øre mot euroen. Det reverserer hele svekkelsen fra i natt, skriver Dagens Næringsliv.

Østnor i DNB tror imidlertid ikke at sentralbankens hensikt nødvendigvis er å flytte på kronekursen.

– Det kan snarere være å forhindre at vi får sånne bevegelser i valutamarkedet som vi fikk i går og gjennom natten, sier Østnor.

Han forklarer at i en situasjon der ingen er villige til å ta risiko, har markedene sluttet å fungere som de skal.

– En markedsplass er et sted hvor man kommer for å omfordele risiko seg imellom, enten det gjelder valuta eller råvarer eller aksjer. Nå ønsker ingen å ta den risikoen, sier Østnor.

Dette tror han kan være sentralbankens hensikt med utspillet om intervensjon:

– Norges Bank vil vise at den er villig til å ta risiko i markedet, og dermed bidra til at markedet fungerer bedre.

Tilbyr bankene ytterligere lån

Kort tid etter at valutagrepet ble varslet, kom en ny melding om at Norges Bank også vil legge ut ytterligere ekstraordinære F-lån i norske kroner. Slike lån brukes til å sikre likviditeten i banksystemet.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 er glad for nyheten. Men hun understreker i en e-post til Aftenposten at det nå er viktig at Norges Bank griper inn med ulike tiltak for å bedre de fundamentale forholdene i norsk økonomi.

«Uten andre tiltak vil valutaintervensjon har liten effekt. Det som haster er å sikre at det er nok likviditet i markedet til at bankene får ro til å hjelpe sine kunder», skriver Holvik.

Holvik mener sentralbanken må gjøre to ting så fort som mulig:

Kutte styringsrenten ytterligere for å hjelpe realøkonomien

Senke det motsykliske kapitalbufferkravet til null

I forrige uke varslet Finansdepartementet at de vil redusere dette kravet, som bestemmer hvor mye penger bankene må sette til side som buffer, fra 2,5 til 1 prosent.

Oljefondets kroneverdi til rekordnivå

Oljefondet er nå 400 milliarder kroner mer verdt enn ved nyttår, skriver E24.

Men som Aftenposten skrev for en tid tilbake, er omtrent hver femte krone av Oljefondets verdiøkning mellom 1998–2019 for «luftpenger» å regne.

Det er fordi pengene er investert i selskaper verden rundt (med unntak av Norden) og mye av verdiøkningen handler om at kronekursen er blitt svakere i samme tidsperiode.

Før koronakrisen inntraff, medførte det at Norge fikk nesten 1400 milliarder kroner på kjøpet fordi fondet er norsk og må føre regnskap i norske kroner.

Nå som kronekursen faller til historisk lave nivåer, forsterkes denne effekten ytterligere og Oljefondets verdi blåses opp.

Studenter i utlandet vil rammes

Én gruppe som rammes umiddelbart av den svake kronekursen, er utenlandsstudenter. Har du inntektene dine fra Lånekassen i norske kroner mens du betaler store studieavgifter i dollar eller euro, vil du plutselig sitte igjen med langt mindre penger å leve for.

Regjeringen varslet torsdag at det vil komme en støtteordning for studenter gjennom Lånekassen.

På regjeringens nettsteder opplyses det også at utbetaling av lån og stipend til studenter i utlandet fortsetter som normalt, også for dem som må reise hjem.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skriver til Aftenposten at det foreløpig ikke er aktuelt å valutajustere studiestøtten, men at han følger utviklingen nøye.

«Vi er klar over at det store kursfallet kan gjøre det dyrere å være student i utlandet flere steder i verden nå. I dag valutajusterer vi skolepengestøtten, men vi har foreløpig ikke planer om å valutajustere selve studiestøtten. Lånevilkårene og stipendordningene hos Lånekassen er veldig gode selv med dagens kronekurs tatt i betraktning», skriver Asheim.