Ryanair-sjef Michael O’Leary kan smile bredt etter at han tirsdag la frem tidenes beste halvårsresultat for selskapet: Et driftsresultat etter skatt på nær 1,3 millarder euro - som tilsvarer 12 millarder norske kroner - er ekstremt bra i en bransje med en så å si konstant priskrig.

– Vi har stimulert markedet med lavere priser noe som har ført til fulle fly, sier han og kan vise til en kabinfaktor på 97 prosent i de mest intense sommermånedene. Det betyr at for 100 seter sto bare tre tomme.

Til London for under femtilappen

Resultatet legges frem etter en høst der krisene har preget selskapet mer enn billige billetter.

På grunn av pilotmangel har selskapet vært nødt til å innstille tusenvis av avganger gjennom vinteren, noe som har rammet 700.000 reisende og skapt stor misnøye blant reisende.

Derfor tar O’Leary nå på seg spanderbuksene og har pøst ut ultra-billige billetter ut i markedet.

Selskapet har skrudd ned sine laveste priser til 47 norske kroner for en rekke strekninger, feks gjelder dette for ruten mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og London som flys tre ganger daglig.

Prisene er dumpet begge veier, slik at den som finner disse lave prisene tur/retur vil kunne få seg en London-tur for under hundrelappen. Også på rutene fra Sandefjord Lufthavn Torp finner man tilsvarende lave priser, både til England og Polen.

Hard kritikk mot arbeidsvilkår

O’Leary sier i forbindelse med resultatfremleggelsen at han regner med at prisene skal fortsette å synke neste år, og har tatt høyde for et priskutt på fire til seks prosent.

De lave billettprisene har ført til stort fokus på de arbeidsvilkårene selskapet tilbyr sine ansatte. Kritikken går på at det er de ansatte som betaler for disse gjennom dårlige arbeidsvilkår.

Ryanair har svart med at de tilbyr konkurransedyktige vilkår, og desuten har en liste på tusenvis av unge fra hele Europa som gjerne vil jobbe for selskapet.

Denne høsten har selskapet likevel måttet bla opp overfor sine piloter for å få dem til å bli i selskapet, og for å kunne rekruttere nye. Også kabinansatte har gått ut med offentlig kritikk av lønns- og arbeidsvilkår.

Tirsdagens resultat bekrefter at de gode tider fortsetter for selskapet, tross urolighetene. Selskapet har hatt 72 millioner reisende, noe som er 8 millioner mer enn tilsvarende periode i fjor.