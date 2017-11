Trumps handelsminister driver butikk med Putins svigersønn

En mild høstkveld i oktober losser skipet Navigator Leo russisk flytende gass i Telemark etter nok en tur over Østersjøen.

Den skal brukes i petrokjemifabrikkene på Grenland. Så går turen tilbake til havnen Ust-Luga i Russland for å hente ny last.

Fortjenesten havner i fire anonyme selskaper i skatteparadiset Caymanøyene. Bak disse står Trumps mektige handelsminister Wilbur Ross.

Pengestrømmen kommer fra et selskap eid av personer i president Vladimir Putins indre sirkel og familie.

Ingen har kunnet dokumentere så direkte økonomiske bindinger mellom personer i Trumps regjering og Putins nærmeste krets før i dag.

De hemmelige båndene fra Ross til Kremls mektigste

Wilbur Ross har i den viktige jobben som Donald Trumps handelsminister, det øverste ansvaret for USAs handels- og næringspolitikk. Dette inkluderer amerikanernes sanksjoner overfor Russland og en rekke andre saker som har store konsekvenser for kretsen rundt Putin.

Trumps handelsminister har samtidig eierandeler i rederiet Navigator, som ifølge selskapets regnskaper har betydelige inntekter fra fraktoppdrag for det russiske selskapet Sibur.

Bak Sibur står to av de mektigste mennene i Putins innerste krets som begge står på USAs og EUs sanksjonslister:

Putins tidligere judopartner Gennadij Timtsjenko og gass-oligarken Leonid Mikhelson.

Putins svigersønn Kirill Sjamalov, som er gift med presidentens yngste datter, er også styremedlem og aksjonær i Sibur.

Rederiet har siden 2014 hatt 550 millioner kroner i inntekter fra selskapet som Kreml har stor innflytelse over. Ross eier 31,5 prosent av rederiet sammen med en gruppe investorer.

Forretningene med Putins nærmeste venner og familie er trappet kraftig opp etter at Ross ble handelsminister.

Paradise Papers avslører Trumps handelsminister

Avsløringen av de indirekte forretningsforbindelsene mellom Trump-administrasjonen og Putins familie kommer frem i Paradise Papers-lekkasjen.

Dette omfatter 13,4 millioner dokumenter lekket fra advokatselskapet Appleby og 19 selskapsregistre fra steder kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold.

Ross har vært en av Applebys største kunder med sitt store nettverk av selskaper i skatteparadiser.

I USA har både Kongressen og det amerikanske justisdepartementet startet etterforskning av mulige forretningsforbindelser mellom Russland og administrasjonen til president Donald Trump.

Lovet å kutte forretninger for å hindre interessekonflikter

Da president Donald Trump plukket ut en av USAs rikeste menn til den viktige jobben som handelsminister, lovet Wilbur Ross å kutte sine mange forretningsposisjoner.

Dette er svært viktig for at handelsministeren ikke skal beskyldes for dobbeltroller.

Han skrev derfor under på en etikkavtale om å kvitte seg med 80 selskaper og partnerskap.

Ross sa i en redegjørelse om sin forretningsvirksomhet at han bare ville beholde eierandeler i ni selskaper, blant annet fire selskaper fra Caymanøyene.

Det som ikke fremgår av redegjørelsen, er at disse selskapene knytter Ross til rederiet som mottar store inntekter fra kretsen rundt Putin.

Paradise Papers-lekkasjen viser at Appleby administrerte 50 skatteparadis-selskaper for Ross.

Dokumentene viser at handelsministeren har beholdt eierskap i rederiet Navigator på Marshalløyene gjennom en svært komplisert struktur med fire ulike lag av selskaper:

Ross er aksjonær og direktør i WLR Recovery Assosiates-selskapet «IV DSS AIV, GP», for så være «general partner» i «IV DSS AIV, LP» som deretter er partner i et tredje selskap – som igjen er aksjonær i rederiet Navigator.

– Jeg ville vært veldig bekymret over at noen i USAs administrasjon tjener penger på å drive butikk med russerne, sier Richard Painter, som var advokat for etiske spørsmål for George W. Bush-administrasjonen i en kommentar til denne saken.

Slik svarer Ross

En talsmann for Ross understreker at Sibur ikke er berørt av sanksjonene mot Russland, og at handelsministeren fratrer i saker som berører «transoceanisk shipping».

«Ingen av fondene som ble styrt av WL Ross & Co hadde på noe tidspunkt flertallet av Navigator-aksjene», skriver pressetalsmann James Rockas i det amerikanske handelsdepartementet i en e-post.

Ross sier gjennom talsmannen at han aldri har møtt Sibur-eierne Mikhelson, Sjamalov eller Timtsjenko.

Han understreker også at den første avtalen med russerne ble signert før Ross ble styremedlem i Navigator.

Sibur og Putins indre krets

Det russiske gass- og oljeselskapet Sibur er nært knyttet til Kreml.

Selskapet ble solgt fra den statlige oljegiganten Gazprom i 2010 til to oligarker som jobber tett med Putin: Leonid Mikhelson og Gennadij Timtsjenko.

Timtsjenko har kjent Putin siden tidlig på 90-tallet. De er venner fra St. Petersburg, judopartnere og ishockey-kamerater.

Timtsjenko er blitt en av verdens rikeste menn med 120 milliarder kroner i formue etter at Putin kom til makten, ifølge Forbes.

Mikhelson har i samme periode tjent over 130 milliarder kroner på russisk olje- og gass.

Begge står på sanksjonslisten.

Timtsjenko solgte 17 prosent av Sibur til Putins svigersønn Kirill Sjamalov i 2014, som på det tidspunktet var nygift med Putins yngste datter.

Den 32 år gamle svigersønnen betale aksjene med et gunstig lån på 1,3 milliarder dollar fra den statlige banken Gazprombank, hvor hans bror var visedirektør.

Av «nasjonal betydning» for Putin

Siburs hovedaktivitet er å frakte flytende petroleumsgass (LPG), propan og butan til Europa for bruk innen oppvarming, matlaging og drivstoff.

Selskapet spiller en nøkkelrolle i Kremls energipolitikk og betegnes som et prosjekt av nasjonal betydning for Russland.

Den russiske stat har ved flere anledninger hjulpet Sibur finansielt, blant annet med å bygge den nye terminalen Ust-Luga ved Østersjøkysten.

Det er herfra skipene Ross har eierdeler i, henter lasten sin.

– Når du begynner å gjøre butikk med russiske energiselskaper som Gazprom og Sibur, går du ikke bare til sengs med selskapet, sier den tidligere energipolitikk-koordinatoren i det amerikanske utenriksdepartementet Amos Hochstein.

– Du går til sengs med den russiske stat.

Også viktig for Norge

Skipene som frakter flytende gass for russerne, går rett inn i den tøffe og viktige kampen om energimarkedet i Europa.

Dette har også store konsekvenser for Norge. Russerne har ambisjoner om å konkurrere med det norske Kårstø-anlegget, som har vært et av verdens største anlegg.

Sibur står for over halvparten av LPG-eksporten fra Russland.

Konkurskongen som ble en av Trumps viktigste menn

Ross ble i USA omtalt som «konkurskongen» da han ble handelsminister.

Han spesialiserte seg på å kjøpe opp selskaper på konkursens rand som han senere solgte videre med stor fortjeneste.

Det gjaldt også rederiet Navigator Holdings. Rederiet begynte å jobbe for russerne kort tid etter at han kjøpte sine første aksjer.

Ross kjøpte aksjer for bare åtte dollar pr. stykk i 2012. Året etter var aksjeverdien mer enn doblet til 19 dollar.

På en konferanse med investorer skrøt Ross av at kjøpet var et «home run».

Ross satt i styret til rederiet fra 2012 til november 2014. Da oppnevnte han direktøren i sitt selskap WL Ross Group–Wendy Teramoto – som sin etterfølger. Hun satt i styret frem til hun i år ble utpekt som handelsdepartementets stabssjef.

I skytteltrafikk over Østersjøen

De første skipene begynte frakte flytende petroleumsgass (LPG) for russerne i 2013.

Navigator Libra og Navigator Leo har siden den gang seilt regelmessig mellom Ust-Luga og havner i Europa.

Noen måneder senere, i mars 2014, ble Krim annektert av Russland. Dette førte til at USA og EU innførte sanksjoner mot kretsen rundt Putin.

Dette hindret ikke Navigator i å øke samarbeidet med russerne.

Navigators inntekter fra Sibur utgjorde ca. 130 millioner kroner i 2014 – 5,3 prosent av rederiets samlede inntekter.

Året etter økte inntektene fra russerne til over 230 millioner kroner, ifølge opplysninger fra amerikanske tilsynet Security and Exchange Commision (SEC).

I 2016, som var et meget tøft år i bransjen med kraftig prisfall, var inntektene 190 millioner kroner. De siste to årene har Sibur vært en av de fem viktigste kundene.

Sibur var veldig fornøyd med samarbeidet i en periode da selskapet var «effektivt stengt ute fra det vestlige internasjonale lånemarkedet».

Navigator på sin side skrøt av å tjene penger på russerne.

– Russland leverer så mye naturgass som mulig til Europa, og flytende gass fraktes til alle deler av kontinentet i økende mengder, sa Navigators direktør David Butters på en investorkonferanse.

I år har Navigator skaffet ytterligere to nye skip som jobber for Sibur.

Skipene heter Luga og Yauza. Begge er oppkalt etter russiske elver.

Hvor mye tjener Ross på Putins gass?

Det er er vanskelig å fastslå hvor mye Ross tjener på å drive forretninger med russerne samtidig som han er handelsminister.

Han anslo selv verdiene av de fire skatteparadis-selskapene til mellom 16 og 80 millioner kroner, men for et av selskapene er det ikke oppgitt noen verdi. Det er også ukjent hvor mye Ross personlig eier av de 31,5 prosentene som selskapene hans eier i Navigator.

Navigator har i dag en aksjeverdi på om lag 1,4 milliarder kroner.

Ross har i tillegg sikret seg et gunstig kompensasjonssystem hvis det går bra: Han er sikret 20 prosent av enhver profitt over en gitt grense.

Handelsministeren vil ikke svare på en rekke konkrete spørsmål om sin forretningsvirksomhet med personene i Putins indre krets.

«Private aksjeselskaper har et ansvar for å optimalisere bedriftsstrukturene overfor investorene, og handelsminister Ross har årtier med erfaring som han nå bruker til fordel for amerikanske arbeidere», svarer talsmannen til Ross.

En fest på Manhattan

Noen timer etter at Donald Trump hadde plukket ut mangemilliardæren Wilbur Ross til den viktige jobben som USAs handelsminister, dro Ross til en luksusrestaurant på Manhattan.

Rederiet Navigator hadde bestilt et privat rom på Gramercy Tavern hvor flere av rederiets topper ventet spent.

Selskapets største aksjonær var i ferd med å bli en av landets mektigste menn i Trumps regjering.

– Deres interesser er mine. USAs økonomi vil vokse, og det vil Navigator tjene på, sa Ross til middagsgjestene, ifølge et Bloomberg-intervju med en av dem som var til stede.

