SAS-pilotene: Forberedt på omfattende og langvarig streik

Stemningen mellom partene er iskald etter at to piloter ble tatt ut i streik etter at det ble brudd i meglingen i SAS mandag morgen.

Dette er imidlertid bare et lite forvarsel om hvordan situasjonen vil bli fra torsdag. Hvis ikke partene finner frem til en løsning innen den tid, vil samtlige norske piloter bli tatt ut i streik.

– Da forbereder vi oss på en omfattende og langvarig konflikt. Det som var vårt siste krav er et minimum av hva vi kan godta, sier Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder, Jens Lippestad, til Aftenposten.

Det er LO-forbundet Norske SAS-flyveres Forening og Parat-foreningen SAS Norge Pilotforening som har meglet på vegne av pilotene, NHO Luftfart som motpart på vegne av flyselskapet. De norske pilotene utgjør ca. en tredjedel av alle SAS-pilotene.

I første omgang blir kun to piloter tatt ut – en fra flyverforeningen og en fra Parat.

Pilotlederen kraftig provosert

Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Fra torsdag av har imidlertid pilotene tatt ut samtlige norske medlemmer, og det betyr at bare avganger som blir fløyet av svenske og danske piloter vil gå som normalt. I tillegg vil alle flyvinger av selskap som SAS leier inn tjenester fra, gå som planlagt.

Lippestad sier han er provosert over opptreden til selskapet i dette oppgjøret, og kaller det en «splitt og hersk»-teknikk at ikke selskapet kunne gi de norske pilotene det samme tilbudet som de allerede har gitt til de svenske og danske pilotene.

– Våre siste krav var helt identiske med hva SAS har sagt ja til i Sverige og Danmark, bortsett fra et avsnitt som handler om hvilke regler som skal følges dersom en pilot mister sitt sertifikat og ikke kan arbeide som normalt lenger. At det ble streik er derfor et ansvar som påhviler SAS alene, sier Lippestad.

SAS: Pilotenes krav ville gi kraftig kostnadsvekst

NHO på sin side hevder at pilotenes krav både når det gjelder lønn, diett og arbeidstid gikk langt ut over det som selskapet har godtatt for sin svenske og danske piloter.

– Vi ble møtt med krav fra de norske pilotene som ville bety en kostnadsøkning for SAS’ pilotutgifter med 20 prosent. Det sier seg selv at dette var helt uakseptabelt. Dette gjelder tross alt ansatte med meget høy lønn allerede. Da meglingen ble avsluttet uten resultat mandag morgen, lå de fleste av disse kravene igjen etter pilotene, sier adm.dir. i HNO Luftfart, Torbjørn Lothe, til Aftenposten.

Han hevder på sin side at det var de norske SAS-pilotene som ikke ville akseptere den samme løsningen som danske og svenske piloter allerede godtatt.

Misnøye mellom pilotgruppene

De norske pilotene er de eneste som har havnet i konflikt. Tidlig i forrige uke kom det til enighet mellom de svenske pilotene og selskapet.

Da de danske pilotene kom frem til enighet med selskapet sent torsdag kveld, ble de norske pilotene stående isolert som eneste pilotgruppe uten avtale. At deres danske kolleger sa ja til selskapets tilbud ble mottatt med følgende kommentar fra de norske SAS-pilotene:

– Evnen til å spenne ben for hverandre er uovertruffen, sa Jens Lippestad, som er forhandlingsleder for Norsk Flygerforbund og leder i Norske SAS-flyveres Forening (NSF) ifølge det danske luftfartsnettstedet Check-in.dk.

De norske pilotene hadde håpet på felles opptreden med sine danske kolleger, men dette målet ble ikke nådd da danskene fikk sin avtale i boks før helgen.

– I dag bærer vi ikke nag mot de danske kollegene, sier Lippestad til Aftenposten.