Tysk energigigant trekker seg ut av Russland – taper over 50 milliarder

Mens andre vestlige selskaper trakk seg ut, ble Wintershall Dea værende i Russland gjennom 2022. Men nå er det slutt.

Wintershall Dea-toppsjef Mario Mehren sier at det ikke lenger er mulig å drive virksomhet i Russland.

17.01.2023 20:56

Det tyske olje- og gasselskapet Wintershall Dea trekker seg helt ut av Russland, skriver selskapet i en pressemelding tirsdag kveld.

– Å fortsette å operere i Russland er ikke holdbart. Russlands angrepskrig mot Ukraina er ikke kompatibel med våre verdier og har ødelagt samarbeidet mellom Russland og Europa, sier Wintershall Dea-toppsjef Mario Mehren i pressemeldingen.

Han legger til at selskapets virksomhet i Russland også har blitt vanskeliggjort av ulike begrensninger og innblanding fra russiske myndigheter.

Selskapet har hatt en omfattende virksomhet i Russland og har tidligere vært tilbakeholdne med å trappe ned aktiviteten der, til tross for at mange andre vestlige selskaper allerede har trukket seg ut. Dette har de fått mye kritikk for.

Selskapet beregner at de vil ta et tap på over 5,3 milliarder euro, tilsvarende 56 milliarder kroner, som følge av beslutningen.

– Vi er forberedt på dette vanskelige øyeblikket. Vi har bygget opp finansiell fleksibilitet og hatt sterk disiplin rundt nivået på pengebruken vår, sier Mehren.

Mehren har overfor Stavanger Aftenblad tidligere omtalt dette som et stort dilemma, og har blant annet vist til hensynet til ansatte i Russland som argument for å bli.

Så sent som 12. januar signaliserte selskapet overfor avisen at de hadde til hensikt å bli i Russland.

Wintershall Dea har blant annet vært sentrale i byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2, som eksploderte etter det som omtales som en sabotasjeaksjon høsten 2022.

Wintershall Dea har også en omfattende virksomhet i Norge. De er den sjette største oljeprodusenten på norsk sokkel.