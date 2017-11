8. januar 2008: Dokumentene ligger på bordet. Gruveselskapet Imperial Mining lover muligheter for enorme gevinster om verdiene under bakken i den vakre naturen i Sentral-Asia kan utnyttes.

22 styremedlemmer i Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) sitter rundt det ellipseformede bordet i styrerommet i London. De blir presentert for det som fremstår som en lovende plan for å lete etter - og på sikt utvinne - det ettertraktede grunnstoffet kobolt i grensetraktene mellom Russland og Mongolia.