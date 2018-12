– Selv om verden når målene i Parisavtalen, vil klimaet fortsette å forandre seg i flere tiår fremover, sier utvalgsleder Martin Skancke.

Han har ledet et ekspertutvalg som onsdag leverte en rapport om klimarisiko til finansminister Siv Jensen.

– Vi må derfor forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn, sier han

Været endrer seg og påvirker mye

Klimaendringer og høyere temperaturer har en rekke direkte effekter i form av villere vær, mer tørke noen steder, mer nedbør andre steder, varmere hav og høyere havnivå.

Men mye av dette er usikkert. Noe vil nesten helt sikkert skje, andre ting er usikkert. Det er snakk om ulike grader av direkte klimarisiko for hele norsk økonomi, for landsdeler, for bedrifter og for offentlig virksomhet.

I tillegg kan det være en rekke indirekte og usikre effekter fra alle tiltakene EU og enkeltland setter i inn for å dempe utslippene.

Dramatiske konsekvenser

Store klimaendringer kan ifølge utvalget få dramatisk konsekvenser, hvis klimaendringene kommer ut av kontroll: politisk ustabilitet, humanitære katastrofer, voldelige konflikter, økte migrasjonsstrømmer, ustabile matvarepriser, forsyningsavbrudd og endrede produksjons- og handelsmønstre.

Utvalget er relativt optimistisk på vegne av Norge.

– Med velfungerende politiske institusjoner, et høyt inntektsnivå og en omstillingsdyktig økonomi har Norge et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko, men i et tett sammenvevd verdenssamfunn kan virkningene av klimaendringer i andre land også bli følbare for oss i Norge, sier Skancke.

Klimarisiko i oljeinntektene

Norge har en stor del av nasjonalinntekten fra utvinning av olje og gass. Samtidig er dette en hovedkilde til utslipp av klimagasser.

Internasjonale tiltak som kutter etterspørselen etter olje og gass vil redusere oljeprisene. Det store oljeprisfallet i årene 2014–2016 hadde i hovedsak andre årsaker enn klimatiltak, men illustrerer likevel noen av klimaeffektene utvalget har sett på:

Planlagte oljeinvesteringer ble lagt i skuffen, kostnadene ble kuttet, mange på Vestlandet mistet jobben, Nav i Rogaland fikk mer å gjøre og kommunene fikk lettere tak i ingeniører.

De store bankene fikk økte tap, men uten at den såkalte «finansielle stabiliteten» var truet. Bankene hadde rygger til å bære tapene.

Utvalget har blant annet hatt i oppgave å vurdere metoder bedrifter og offentlige virksomheter kan bruke for å analysere klimarisikoen og virkningene av tiltakene som settes inn.

Fakta: Utvalg for klimarisiko Regjeringen oppnevnte utvalget i oktober i fjor. Utvalget har tatt utgangspunkt i Parisavtalens mål om å begrense den globale klimaøkningen. De negative effektene av klimaendringene er usikre. Effektene av klimatiltakene er også usikre. Norsk økonomi og enkeltnæringer står overfor direkte og indirekte klimarisiko. Utvalget har sett både på selve klimarisikoen og på metoder for å identifisere, analysere og formidle denne risikoen. Utvalget har vurdert metoder som bedrifter og offentlige virksomheter selv kan bruke for å analysere og deretter håndtere sin klimarisiko. Siviløkonom Martin Skancke har ledet utvalget. Det har hatt syv eksperter som medlemmer.

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen. Skancke og utvalget sender ballen tilbake til Regjeringen ved å be om at den starter et arbeid med å lage fremtidsbilder med ulike forløp for klima og klimapolitikk:

«Utvalget mener staten bør etablere, vedlikeholde og offentliggjøre et sett scenarioer for oljepriser, gasspriser og CO₂-priser, herunder et scenario som reflekterer ambisjonene i Parisavtalen. Det kan legge grunnlag for bedre vurdering av klimarisiko både på nasjonalt nivå og i enkeltsektorer i økonomien.»

Oljefondet vurderer klima

Oljefondet har investert i over 9000 selskaper i over 70 land. Fondet har analysert klimaeffekter i mange år.

«Utfordringer ved klimaendringer, både fysiske konsekvenser og regulatoriske og teknologiske mottiltak, gir opphav til forretningsmessig risiko og muligheter», skriver Oljefondet om klimarisikoen i sine investeringer.

Oljefondet har forventninger til selskaperne de eier en liten bit av:

«Vi forventer at selskaper planlegger for ulike klimascenarioer og integrerer klimarisiko i strategiarbeid, risikohåndtering og rapportering.»