Dagligvarebutikkene er dem vi oftest besøker i løpet av en uke. Når og hvis de tar i bruk kontaktløs mobilbetaling, vil Norge ha tatt et stort steg bort fra kortbruk.

Norgesgruppen, Coop og Rema har nesten hele markedet for dagligvarer.

Kontaktløs mobilbetaling deler norsk banknæring i to: DNB går i strupen på Apple.

– Norgesgruppen planlegger å starte med kontaktløs mobilbetaling i løpet av neste år, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Men det gjenstår flere utfordringer.

– Disse regner vi med å ha løst neste år, slik at vi kan registrere Trumfkortene våre samtidig med at den kontaktløse mobilbetalingen skjer, sier hun.

Søyland sier Norgesgruppens mål er å åpne for betaling både med Apple Pay og Vipps i dagligvarebutikken.

Trumf er Norgesgruppens bonusprogram. Gruppen eier kjedene Kiwi, Meny, Spar, Nærbutikken og Joker.

Coop tester

Coop har en enda løsere tidsplan enn Norgesgruppen.

«Foreløpig har vi ikke tatt i bruk kontaktløse betalinger i våre butikker. Vi tester dette i noen butikker, og vil vurdere fortløpende når vi føler dette er modent for lansering til våre medeiere og kunder», skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i e-post.

Apple Pay er på radaren hos Coop.

«Når det gjelder Apple sin løsning, vil vi vurdere om det gir en god handleopplevelse for våre kunder og medeiere, samt om det er kommersielt fornuftig», skriver Kristiansen.

Aera jobber med saken

Coop og Norgesgruppen har sammen etablert selskapet Aera AS. Det har etablert en IT-plattform for handelsnæringen slik at kundene skal kunne betale med ymse kort, mobiltelefon og apper i butikk og netthandel.

Samtidig skal IT-plattformen kunne kjenne igjen kundene uten at de må ha med et eget medlems- eller kundekort.

– Vårt mål er å levere IT-løsninger som håndtere alle typer betaling og som kjenner igjen kunden på en sikker måte, sier direktør for forretningsutvikling Kristian Klavenes i Aera.

Må håndtere bonusen

Alle de tre store kjedene innen dagligvarer har bonusprogrammer.

– En sentral utfordring er å identifisere kunden, slik at hun eller han hele tiden får godskrevet sin bonus etter de ulike programmene kjedene har, sier Klavenes.

Slik godskriving må skje før betalingen for at kunden skal få sine rabatter og fordeler. Det ekstra bonuskortet er på vei ut. Det blir for tungvint.

Ulike tekniske løsninger

Aftenpostens skrev mandag også om de ulike betalingsteknologiene som ligger bakenfor den enkelte terminalen:

Bank Axept som er de norske bankenes felles løsning.

Internasjonale kort som Visa og Master Card, som har andre løsninger.

De norske bankenes løsning er ifølge Norges Bank mye billigere enn de internasjonale kortene.

Butikkene selv bestemmer hva de vil bruke og får regningen for bruken av den bakenforliggende teknologien. Et vanlig betalingskort fra en norsk bank kan bruke både Bank Axept og Visa. Ved bruk av kortet i Norge er det Bank Axept som gjelder fordi det er billigst for butikkene.

Utfordringen med Apple Pay

20. juni kom Apple Pay til Norge med tilbud om kontaktløs mobilbetaling i butikkene. Apple Pay baserer seg på Visa som teknisk løsning bakenfor terminalen.

Vipps baserer seg på de norske bankenes løsning, men kan foreløpig ikke tilby kontaktløs mobilbetaling i butikk.

– En utfordring er at Apple Pay ikke knytter sammen kunden og kontonummeret, slik Bank Axept gjør. Det er uheldig hvis kundene stadig må registrere nye betalingsmidler hos medlemsprogrammene, sier Klavenes.

Litt satt på spissen er dermed situasjonen: Vipps bruker Bank Axept som håndterer bonusprogrammene. Men Vipps kan foreløpig ikke tilby kontaktløs mobilbetaling i butikk. Apple Pay tilbyr på sin side kontaktløs mobilbetaling, men klarer foreløpig ikke håndtere dagligvarekjedene bonusprogrammer.

Dermed er hverken Vipps eller Apple Pay fullgode løsninger for kontaktløs mobilbetaling i dagligvarekjedene, slik dette ser ut nå.

Aftenposten har spurt Rema 1000 om deres planer, men har ikke fått svar.