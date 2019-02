Pengene strømmer inn i Equinor – øker utbytte

Equinors resultat før skatt er på 4,4 milliarder dollar i 4. kvartal, sammenlignet med 3,956 milliarder dollar i samme periode året før.

Men dette er svakere enn hva analytikerne forventet.

Et gjennomsnitt av analytikere forventet at Equinor ville levere et justert resultat før skatt på 4,799 milliarder dollar (40,8 milliarder kroner), ifølge estimater selskapet selv har samlet inn fra 27 analytikere, skriver E24.

For hele 2018 blir Equinors resultat 17,959 milliarder dollar.

Da Oslo Børs åpnet onsdag morgen falt Equinor-aksjen 2,8 prosent til kurs 193 kroner.

– Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet og forventer økt inntjening også fremover. Etter sterke forbedringer de senere år foreslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 dollar pr. aksje, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Fakta: Equinors 4. kvartal resultat Nøkkeltall fra Equinors resultatregnskap for fjerde kvartal 2018. (Nøkkeltall fra fjerde kvartal 2017 i parentes) * Driftsinntekter: 21.722 millioner dollar (17.110 millioner dollar) * Driftsresultat: 4.387 millioner dollar (3.956 millioner dollar) * Resultat før skatt: 6.566 millioner dollar (5.144 millioner dollar)

Staten er største eier i Equinor med 67 prosent av aksjene, og dermed er det Oljefondet som får mest glede av det økte utbytte. Equinor er Norges dessidert største selskap.

Ser lyst på fremtiden

På selskapets kapitalmarkedsdag her i London kommer Equinor til å legge frem de mål de har for neste år.

Equinor forventer organiske investeringer på om lag 11 milliarder USD i 2019. Dette er på linje med hva analytikere har sagt på forhånd.

Equinor forventer at produksjonen i 2019 skal ligge på om lag samme nivå som i 2018, med en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 prosent fra 2019 til 2025. Equinor forventer letekostnader på om lag 1,7 milliarder USD i 2019

Økt produksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,170 millioner fat oljeekvivalenter (foe) pr. dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,134 millioner foe pr. dag i samme periode i 2017.

Økningen skyldtes hovedsakelig porteføljeendringer og nye brønner, spesielt på land i USA. Nye felt som kom i produksjon, bidro også til økningen. Forventet naturlig produksjonsnedgang, i tillegg til redusert gassavtak, motvirket delvis denne økningen. Equinor leverte den høyeste produksjonen noensinne i 2018, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 2 prosent.

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar pr. fat, genererte vi godt over 6 milliarder dollar i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22,2 prosent, sier Sætre.