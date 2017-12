Oljefondet kjøper for første gang eiendommer i Asia

Oljefondet har for første gang kjøpt eiendom i Asia. Fondets historiske investering ble kjent torsdag.

Fondet har gått til innkjøp av 70 prosent i en portefølje som består av fem eiendommer i Tokyo.

Oljefondet betaler rundt 6,8 milliarder kroner, 92,75 milliarder yen. Investeringen er i tråd med fondets strategi, opplyser Karsten Kallevig, leder for Norges Bank Real Estate Management i en pressemelding.

– Dette er fondets første eiendomsinvestering i Asia og er i tråd med vår strategi om å bygge en global portefølje med eiendommer av høy kvalitet, sier Kallevig.

– Tokyo er et av verdens største eiendomsmarkeder og vil være en viktig del av fondets langsiktige eiendomsportefølje, legger han til.

Per Løken og Romain Veber har kjøpt eiendom for 199 milliarder kroner for Oljefondet.

Oljefondet

– Spisset strategi mot ti byer

– Vi har fortsatt en veldig spisset strategi mot ti byer. Vi har hittil gått skrittvis frem og vil fortsette med det, sa Karsten Kallevig til Aftenposten tidligere i år.

Oljefondet startet med Regent Street i London i 2010. Deretter kom Paris, og i 2013 gjorde fondet sin første investering i USA.

Gjennom fondet eier alle nordmenn eiendommer for drøyt 32 milliarder kroner i London. New York er byen med de største eiendomsinvesteringene.

Oljefondet

Oljefondet konsentrerer eiendomskjøpene om ti store byer. – Det er en fornuftig strategi, sier eiendomsanalytiker.

Oljefondet har tidligere opplyst at London, Paris, Berlin, München, New York, Boston, Washington DC, San Francisco, Tokyo og Singapore, de ti byene de konsentrerer seg om.

For at fondet skal gå til innkjøp må to ting stemme:

– Både lokale partnere og de rette byggene må være på plass. Det er mange gode partnere der ute, men få som har veldig mye ledig kapital, sa Kallevig tidligere i år.