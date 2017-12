Norwegian har de senere årene hatt sitt skarpeste fokus på langdistanse-satsingen, og bygd opp en rekke nye baser i utlandet for sine Dreamliner-fly. Selskapet har bl.a. satset på storbyer som London, Paris, Barcelona og Amsterdam.

Nå setter Bjørn Kjos fokus på selskapets største marked, Norge. Selskapet blir tilført 25 nye fly i løpet av neste år, og mange av disse skal settes inn i det norske markedet.

Det betyr at det pøses inn 500.000 nye flyseter i den innenlandske konkurransen med SAS. Et like stort antall nye seter settes inn i utenlandstrafikken.

I SAS sier informasjonssjef Knut Morten Johansen at det i bransjen eksisterer en generell bekymring for overkapasiteten i markedet, men at også SAS øker med et like stort antall nye seter som Norwegian kommende år.

Torstein Bøe, NTB scanpix

– Dette har ligget i våre planer lenge. Vi vet at kapasitsøkning fører til prispress, så her vil tyngdeloven slå inn og sørge for at det blir mange flere billige billetter tilgengelig, sier Johansen.

Her kommer det nye ruter

– Det norske markedet er i god vekst og vi merker en voksende etterspørsel etter billetter. Derfor foretar vi nå denne nystasingen som vil gi nordmenn flere ruter og tilgang til flere billige billetter i tiden fremover, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker Nielsen, til Aftenposten.

Han sier selskapet er klar til å møte konkurransen - også på pris - som måtte komme når denne storsatsingen blir kjent. SAS har bygd seg opp det norske markedet de senere årene, spesielt i det sterkt konkurranseutsatte og raskt voksende ferie- og fritidsmarkedet.

Nysatsingen er den mest omfattende enkeltsatsingen selskapet har foretatt på svært mange år og skjer på to fronter; innen Norge og på Europa-ruter ut fra Norge.

På norske innenriksruter legger Norwegian ut 500.000 flere seter i salg. Dette innebærer blant annet en ekstra daglig avgang mellom Oslo og Tromsø, ekstra avganger mellom Oslo og Kristiansand og flere helgeavganger fra Oslo til Evenes og Tromsø.

Også økt sommertilbud

På utlandet øker Norwegian fra en til to daglige avganger mellom Oslo og Paris, og vil fly til Charles de Gaulle flyplass i stedet for Orly fra og med 25. mars. Det er også herfra deres langdistansesatsing fra Paris er basert, og dette vil også åpne for mer transfer-trafikk til Frankrike via Oslo Lufthavn.

Norwegian øker også antall avganger fra Oslo til populære feriedestinasjoner som Antalya, Marrakech, Pula, Faro, Tivat, Dubrovnik, Venezia, Kreta, Pristina, Beograd, Murcia og Pisa. Det blir også flere avganger fra Oslo til storbydestinasjonene Riga, Tallin, Warszawa, Gdansk og Berlin.

– Det vil komme helt nye ruter også, men dette må vi komme tilbake til, sier Sandaker-Nielsen.

Reisebyråtopp: Advarer mot miljøkonsekvensene

Berg-Hansen

Kommunikasjonsdirketør Anette Maltun Koefoed i reisebyråkonsernet Berg-Hansen har følgende reaksjon på Norwegians og SAS’ opptrapping:

– Her blir det priskrig! Dette er jo Norwegians viktigste våpen, økt kapasitet og lave priser. I tillegg blir det nye destinasjoner, hvor pris er viktigste virkemiddel for å flytte de feriereisende, sier hun.

Maltun Koefoed mener at etterspørselen i markedet ikke er så stor som det Norwegian nå pøser inn.

– Dett kan bety at vi får lavere priser og flere kampanjeperioder i 2018. Det er i første omgang privatreisende som vil få gleden av dette – de vil nok forsøke å holde prisene oppe på jobbreisemarkedet, sier hun advarer mot resultatet av den økte konkurransen:

– Sett i et bærekraftperspektiv er dette ikke spesielt heldig. Vi har mange avganger i dag og lave priser. Det er viktigere at flyselskapene selger setene til riktige priser, hvor de også klarer å tjene penger – ikke at de flyr mer enn de må. sier hun.