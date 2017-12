Kritiserer EUs liste over skatteparadis: – Denne svartelisten er et mageplask

Finansministerne i EU vedtok tirsdag å sette 17 ulike skatteparadiser på en slags svarteliste. Listen ble til etter lange interne diskusjoner om hvilke land som skulle være på listen.

– Vi har på EU-nivå innført en liste over stater som ikke gjør nok for å bekjempe skatteunndragelse, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire da listen forelå.

Siv Dolmen / siv dolmen

– Det er vanskelig å ta listen på alvor, sier daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge.

– For meg fremstår den som et slag i luften, sier Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge.

I kjølvannet av Panama Papers: EU svartelister 17 skatteparadiser

Mener EU feilet

Jacobsen mener EU totalt har feilet i sitt forsøk på å ta tak i problemene med global skatteunndragelse og det hun kaller «skattetriksing».

– I stedet endte deres svarteliste med et mageplask, sier hun. Tax Justice Network er en interesseorganisasjon som ifølge Jacobsen selv jobber for skatterettferd og åpenhet. De har kampen mot skatteparadiser som en av sine fremste hjertesaker.

En rekke land som står høyt opp på deres «svarteliste»: «The Financial Secrecy Index», er ikke med på EUs liste.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

47 land på «gråliste»

EUs svarteliste består av følgende land: Amerikansk Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Sør-Korea, Macao, Marshalløyene, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, St. Lucia, Samoa, Trinidad og Tobago, Tunisia og De forente arabiske emirater.

I tillegg opplyser den franske finansministeren at 47 land står på en «gråliste» over land som foreløpig ikke oppfyller EUs skattestandarder, men som har lovet å forandre på skattereglene sine.

Savner flere EU-land

Både Slettemark og Jacobsen savner EU-land som Nederland, Irland og Luxembourg, og påpeker at det eksisterer et nettverk av skatteparadiser under britisk krone.

Begge etterlyser svar på hvilke objektive kriterier EU-landene har valgt når de har satt opp listen, og mener listen bærer preg av en utsiling av EUs egne land.

– Listen ser ut til å være resultatet av en politisk forhandling hvor EU-medlemmer plukker ut noen få land som de ikke liker, og gir disse et svarteper-stempel. Listen er kort, og inneholder bare økonomisk og politisk svake og isolerte land, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, i Tax Justice Network Norge.

Savner konsekvenser og sanksjoner

Slettemark i Transparency International Norge mener utvalget av land gir listen begrenset troverdighet. Både hun og Jacobsen etterlyser også svar på hvilke konsekvenser det vil få for selskaper som er registrert i noen av landene på svartelisten og som sender sitt overskudd hit.

– Skal de f.eks. kunne kvalifiseres til å delta i anbud om offentlige anskaffelser, spør Slettemark, som avslutter med å si at «for å være litt positiv, kan det være en begynnelse på noe som er bra».

Jacobsen tar litt hardere i og slår fast at mangelen på sanksjoner «gjør en slik liste meningsløs.»

Intern EU-krangel. 29 land i utkast, endte med 17

EUs 28 finansministere skal ifølge flere medier ha kranglet lenge om hvilke land som skulle være med på listen. Et utkast på 29 land lå opprinnelig på bordet, men listen ble til slutt kuttet kraftig.

EU har de siste årene trappet opp kampen mot skatteunndragelse og unngåelse, blant annet etter at skandaler som Paradise Papers-lekkasjen forrige måned.