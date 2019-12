I mars 2018 innførte myndighetene straffegebyr for alle som mangler lovpålagt kjøretøyforsikring. Likevel mangler over 30.000 kjøretøyer fortsatt forsikring.

Nær halvparten av de uforsikrede kjøretøyene per 3. desember er personbiler. Deretter følger mopeder, varebiler, traktorer, motorsykler, snøscootere og lastebiler.

– Det er nedslående hvis så mange fremdeles tar den risikoen det er å kjøre uten forsikring. I verste fall kan man ende opp som gjeldsslave hvis en forårsaker en personskade i trafikken og selv må dekke erstatningskrav i millionklassen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Da påbudet ble innført i 2018, manglet rundt 69.000 kjøretøyer forsikring. Ved inngangen til 2019 var antallet sunket til omtrent 38.000.

For to år siden ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som var utsatt for trafikkulykke forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøyer.