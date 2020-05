Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger krevde 16 millioner i erstatning – fikk ikke medhold i tingretten

«Hovedbelastningen for Enger og hans nærmeste må henføres til pressens omtale og allmennhetens reaksjon på denne. Etter en samlet vurdering har tingretten kommet til at også Engers krav på oppreisning bør falle bort i sin helhet», heter det i dommen som falt søndag.

I desember 2016 ble tre av fire tidligere Yara-direktører – blant dem Enger – frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Siden da har han kjempet for erstatning og oppreisning for det han mener var urettmessig straffeforfølgelse.