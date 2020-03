Norwegian har 58 milliarder kroner i gjeld og nesten ingen inntekter. De fleste flyene står på bakken.

Onsdag fortalte Norwegian-sjefen Jacob Schram til nettavisen E24 at tilgangen på lån var så å si lukket. Selskapets inntekter var mer eller mindre borte over natten.

– Da må vi vende oss til staten, sa han.

Et norsk luftfartseventyr står på kanten av stupet.

Selskapet viser til billige flybilletter

Onsdag ble Schram spurt i Dagsrevyen om hvorfor skattebetalerne skal redde private aksjonærer som har vært med på en «ellevill lånefinansiert vekst».

– Vi har fått flybilletter innenfor Norge til folk flest og gjort det mulig for nordmenn å fly direkte til utlandet, svarte han.

Tankekors: Det er nok mange norske selskaper som kan påberope seg fornøyde kunder.

NHO Luftfart skriver i en pressemelding torsdag at statlige lån eller garantier «er nødvendig for at vi etter krisen kan sørge for at alle rutetilbudene kan bygges opp igjen».

Da er det «nødvendig med flere flyselskaper som sørger for en fortsatt konkurranse».

Fakta: Norwegian Et av verdens største lavprisselskaper med over 36 millioner reisende i 2019. Driver over 500 ruter til mer enn 150 reisemål. Har rundt 160 fly og rundt 11.000 ansatte. Driftsinntekter på 43,5 milliarder kroner i fjor. Resultatet var minus 1,6 milliarder. Netto rentebærende gjeld er 58,3 milliarder kroner. Notert på Oslo Børs. Siden en topp for knapt to år siden har kursen sunket 95 prosent. Torsdag var selskapet verdsatt til 1,8 mrd. kroner på Børsen. Grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Halvor Kise med familier eier drøyt en femtedel av selskapet. Folketrygdfondet er nest største eier med nær 6 prosent. Kilder: Norwegian og BizWeb.

Noe har skjedd allerede

Regjeringen og Stortinget er enige om en rekke tiltak for å hjelpe hele næringslivet. Noen tiltak er rettet mot luftfarten særskilt.

I tillegg er regjeringen i gang med å gjenetablere Statens obligasjonsfond.

Norwegian kan legge ut lån overfor fondet på linje med andre. Så spørs det om flyselskapet slipper gjennom med all sin risiko og tyngende gjeld. Det er ikke sikkert. Staten er streng.

Mange utfall for Norwegian

I prinsippet kan krisen i Norwegian få en rekke utfall. Staten kan:

garantere for banklån

gi lån

kjøpe aksjene på billigsalg

overta rett før en konkurs

Det mest dramatiske utfallet er at selskapet går konkurs eller blir kjøpt av andre. Lån og garantier kan bli rettet mot Norwegian særskilt eller mot flynæringen.

Nye lånegarantier er trolig det mest sannsynlige, statlig overtagelse er det minst sannsynlige.

Konkurser hver dag

Hver dag går selskaper konkurs i Norge. Eierne taper pengene, og folk mister jobben. Hvert år er rundt 300.000 personer innom Nav for å registrere seg som ledige.

Selskapene blir ikke reddet av staten.

Norwegian er børsnotert og svært internasjonalt. Selskapet har også tatt opp svært mye lån for å kjøpe mange nye fly.

Hva hvis Petter Stordalen spør om hjelp?

Hele næringslivet er nede for telling nå. Regjeringen har lagt i alt 100 milliarder på bordet i garantier og finansieringsmuligheter. Selskapene kan søke.

Å gi noen av d fortrinnsrett fordi nordmenn har et nært og kjært forhold til dem, kan ha store konsekvenser for fremtiden.

Milliardær Petter Stordalen har stengt mange av sine hoteller og permittert tusenvis av ansatte. Hva hvis han peker på Norwegian og ber om statlige garantier til sitt livsverk?

Andre land stiller med garantier

Svenske og danske myndigheter har stilt med 3 milliarder kroner i garantier for SAS.

Som EØS-medlem er Norge omfattet av EUs statsstøtteregler. EU har signalisert at de vil strekke seg langt for at levedyktige selskaper skal kunne reddes av statene på gitte vilkår.

De svenske og danske garantiene viser at dette er mulig innenfor EU-reglene.

Kan Norwegian gå konkurs?

Signalene fra Norwegian er at konkursen nærmer seg uten statlig hjelp.

Da vil et offentlig oppnevnt bostyre overta. Bostyret vil selge selskapet eller selge eiendelene og oppløse selskapet. Aksjonærene mister uansett alt.

Staten kan melde seg som kjøper for å ivareta vesentlige samfunnsinteresser. Men dette sitter nok svært langt inne.

Staten redder alltid bankene

På 1990-tallet gikk staten inn som eier i store norske banker. Aksjonærene tapte alt. I finanskrisen 2008–2009 fikk de store bankene midlertidige lån fordi annen pengetilgang stoppet opp.

Men bankenes funksjoner har en helt spesiell stilling i moderne økonomier. De sørger for lån til bedrifter og personer. De sørger for betalingsstrømmene, og de tar vare på sparepengene.

Disse funksjonene blir nesten alltid reddet og bankene med dem.

Norge er et stort flymarked

Nordmenn har god råd og liker å reise. Landet er langstrakt og kronglete.

Rutene mellom Oslo og Norges tre største byer er jevnlig på listen over Europas mest trafikkerte. Hvis Norwegian blir borte, vil nok andre prøve seg, fortrinnsvis utlendinger.

Men Norwegian har skapt en driftsmodell det kan bli krevende å gjenskape.

Hvis det kommer så langt.