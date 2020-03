Barcelona skulle tatt imot Napoli. Bayern München skulle møte Chelsea. De to planlagte Champions League-kampene onsdag kveld ville ha generert millioner i omsetning hos Europas pengespillselskaper.

Men koronakrisen har satt den europeiske idretten på vent. Dermed er også kjente klubbnavn borte fra oddsen og andre sportsspill.

Dette til tross, et eller annet sted i verden er det alltid en «hanekamp» som det kan spilles på.

Torsdag kveld kunne liveoddsen til Norsk Tipping tilby to muligheter: Et brasiliansk fotballoppgjør i tredjedivisjon eller et oppgjør i tyrkisk volleyball.

Hos noen av de utenlandske spillselskapene har tilbudet vært marginalt bedre – i hvert fall med tanke på bredde. Her kunne gamblere også satse penger på fotballkamper i Nicaragua og ukrainsk bordtennis.

– Det er bare en magefølelse, men jeg er ganske sikker: Nordmenn har aldri satset mer penger på utfallet av ukrainske bordtenniskamper enn de har gjort denne uken, sier Kim Rud Petersen, talsmann for det svenskbaserte pengespillselskapet Betsson.

Uten tippekupong for første gang på 50 år

Ingen av de oppsatte kampene på onsdagens tippekupong til Norsk Tipping ble spilt. Det har også vært klart en stund at ingen av kampene på helgens kuponger blir spilt. Derfor trekkes alle kampene.

Fredag ettermiddag tok Norsk Tipping beslutningen: Søndagens kupong blir den siste inntil fotballen sparkes i gang igjen.

– Når det ikke spilles fotball, så ville det vært rart å opprettholde tippekupongen med kamper som vi vet ikke blir spilt, sier kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i Norsk Tipping.

Avgjørelsen er historisk. Det er første gang på over 50 år at det vil gå en uke uten at det blir mulig å levere inn en tippekupong her i landet.

Oddsen lever fortsatt, men tippeselskapet må ty til hviterussisk og australsk fotball for å kunne tilby oddsspill på fotballkamper.

– Det er viktig for oss å forsøke å ha et tilbud i det regulerte markedet til de som er interessert i sportsspill. Derfor kan det dukke opp idretter eller ligaer vi vanligvis ikke henter kamper fra.

– Hvor stor er interessen for oddsspill på kamper i disse ligaene?

– Det når ikke opp mot hva vi normalt ser på Premier League og Champions League. Men vi får også hyggelige tilbakemeldinger fra kunder som setter pris på at vi strekker oss langt, forteller Jødahl.

Fakta: Trekningens historie Tendenstrekning av avlyste kamper ble først innført i 1963, 15 år etter at Norsk Tipping ble etablert. Før spilleomgang fem i 1963, ble det utbetalt premier for de med flest rette av de kampene som faktisk ble spilt. Dette førte til at det i 1955, etter en tøff vinterdag i England, ble utbetalt premier til dem som hadde fem rette – fordi syv kamper ble utsatt. Det er ikke uvanlig at noen enkeltkamper trekkes, men det er sjelden alle kampene trekkes. Den eneste gangen tidligere at alle kampene på tippekupongen ble trukket, var søndag 23. juni 2002. Da var det streik i flere av klubbene i eliteserien og 1. divisjon. Tendenstrekning betyr at trekningen skjer basert på pengespillernes tips. Har 80 prosent av spillerne tippet hjemmeseier, vil det være 80 prosent sjanse for en H i trekningen. Kilde: Norsk Tipping

Tror poker på nett er vinneren

Også spill på e-sport og sjakk øker. Men Betssons Kim Rud Petersen tror det er én tydelig vinner:

– Hvis jeg igjen skal bruke magefølelsen, er det poker på nett som øker. Poker trekker til seg både de som ikke lenger møtes hjemme hos hverandre og de som ikke finner spennende fotballkamper å spille på, sier han.

Oppmerksomme på risikoen for kampfiksing

Spillobjekter fra mindre kjente ligaer og idretter ikke er noe nytt hos spillselskaper. Forskjellen er at nå utgjør disse det eneste tilbudet.

– Oddsen settes av lokale eksperter med inngående kjennskap til disse ligaene, understreker Unibets PR-sjef i Norge, Martin Bekkelien.

Men nærheten til produkten er borte. Selskapene opplyser at de derfor følger nøye med på spillene for å avdekke unormal aktivitet og mulig kampfiksing.

Hesteløp fra Hongkong og Sør-Afrika

Koronakrisen har også fått konsekvenser for hestesporten, og dermed også Norsk Rikstotos spilltilbud. Alle landets travbaner, og Øvervoll galoppbane, er stengt. Spillmenyen består nå utelukkende av løp i utlandet.

– Normalt utgjør utenlandske løp rundt 40 prosent av omsetningen vår, men nå har vi vært nødt til å eskalere opp importen av løp til 100 prosent for å kunne ha en tilfredsstillende meny, forteller direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto.

Svenskene holder fortsatt travbanene sine åpne, men det er ikke nok. Hesteveddeløp fra Australia, Hongkong og Sør-Afrika utgjør derfor nå en stor del av tilbudet.

Men importen koster. Dette, kombinert med stansen på norske travbaner, vil få konsekvenser for Norsk Rikstotos overskudd og overføringer til norsk hestesport. 70 prosent av Norsk Rikstotos ansatte er nå rammet av permitteringer.

– Jeg er veldig bekymret for de rundt 16.000 som er sysselsatt i norsk hestesport, når det nå ikke arrangeres noen løp her i landet, sier Garmann.