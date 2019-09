Spørsmål: Hvilket formål skal næringslivet ha?

Svaralternativ A: Tjene mest mulig penger til eierne.

Svaralternativ B: Bidra til en bedre verden.

Eventuelt: A og B er ikke alternative svar, men to sider av samme sak.

Satt på spissen var dette tema på et seminar Oljefondet hadde invitert til onsdag denne uken. Tittelen var ikke mindre enn «The future of the corporation». Litt fritt kan det oversettes til «Bedriftens fremtid», der bedrifter er å forstå som aksjeselskaper.

Svaret på spørsmålet bør interessere både fondet og folket, all den tid fondet eier andeler i over 9000 selskaper og nær 1,5 prosent av klodens børsverdier.

En fantastisk oppfinnelse

Seminaret startet med å reflektere rundt noe alle tar som en selvfølge: Aksjeselskapet som ramme rundt produksjon.

Det er en fantastiske oppfinnelse. Organisasjonsformen betyr at mange småsparere kan legge sine småpenger i en stor pott. Potten blir som regel blandet med lånte penger og brukt til å etablere eller utvikle en bedrift.

Hver småsparer får en liten eierandel og rett til et eventuelt overskudd i samsvar med dette.

Begrenser tapet

Men det mest geniale av alt: Hver enkelt småsparers ansvar er begrenset til pengene lagt i potten. Dette er det maksimale tapet hvis prosjektet havarerer.

Lovene er slik at kreditorene ikke har rett til å ta gård og grunn fra småspareren hvis alt går galt. Terskelen for å investere i bedrifter er dramatisk senket.

Aksjeselskapet er en relativt ny konstruksjon. Ikke langt tilbake i historien ventet fengselet på den som satset, gikk konkurs og sviktet sine kreditorer.

Den vestlige kapitalismen er utenkelig uten aksjeselskapet. Eller: Aksjeselskapet er kapitalismen.

Ikke bare profitt

Så går det an å dra linjen frem til 2019 og spørre om bedriftenes formål.

På Oljefondets seminar var de aller fleste enige på ett punkt: Dagens bedrifter har ikke, og kan ikke ha, ett snevert mål om maksimalt overskudd.

Bedriftene er en del av samfunnet. De må forholde seg til kunder, ansatte, leverandører, politikere og interesseorganisasjoner. Bedriftene må ta stilling til de store spørsmålene i tiden.

Kort sagt: Ta samfunnsansvar.

Yoan Valat, TT Nyhetsbyrån

Bedriftene tar ansvar

Budskapet på seminaret var: Næringslivet er avhengig av tillit for å være lønnsomme. Tilliten bygges bare ved å oppføre seg bra.

Dette forener profitt og «likes». Bedriftene blir en del av løsningen på samfunnets store utfordringer. De lager klimaregnskap, kutter utslipp, kvitter seg med plast, har solceller på taket, kjører elbiler, kjemper mot rasisme, kvitter seg med skitne aksjer og lager manifester med mange gode hensikter.

Hver enkelt bedrift ønsker å fremstår som ansvarlig og bærekraftig. Slik må det være for å tiltrekke seg smarte ansatte og mange kunder, var budskapet hos Oljefondet.

Dette er historiene om enkeltbedriftene.

Monopolene kommer

Så går det an å rykke ett nivå opp og se på bedriftene som gruppe i det store globale bildet. Det blir historien om hele næringslivet.

Den er mindre pen enn den første historien.

Også den store historien ble fortalt på seminaret, i all hovedsak basert på erfaringene fra USA.

Med solid tallgrunnlag forteller den om et næringsliv som kjøper hverandre opp og skaper stadig monopollignende monsterbedrifter. De utnytter forbrukerne og beriker eierne. Konkurransen blir svekket fordi bedriftene blir større og færre.

Utviklingen går i feil retning, i sterk kontrast til den enkeltbedriften som fremstiller seg som grønnere og mer ansvarlig.

Eierne tar mer

Svekket konkurranse går sammen med at eierne tar en stadig større del av kaken på bekostning av de ansatte. Forskjellen mellom folk øker, og store grupper får ikke del i den økonomiske veksten.

Myndighetenes forsøk på å bekjempe monopolene lider ved at en liten elite går frem og tilbake i svingdøren mellom næringslivet og regjeringskontorene.

Velgerne svarer med å velge Donald Trump til president og melde Storbritannia ut av EU. Konfliktene øker innad i land og mellom land.

Ned til grunnmuren

Å forene den lille og den store historien var det ingen som prøvde på Oljefondets seminar. Det er trolig i overkant ambisiøst og dreier seg om samfunnets grunnmur.

Ulike land vil ha ulike svar. Fra de nordiske landene vil svaret trolig være et samfunn med en sterk og omfordelende stat, utdanning til alle, små forskjeller, et organisert arbeidsliv og høy grad av tillit i høyden og bredden.

Dette er i liten grad i tråd med de gjeldende strømningene i verdens store land. De velger annerledes.

De nye gigantene

Gjennom og etter industrialiseringen har næringslivets alltid hatt sine giganter i form av menn og bedrifter. De innbyr til delte følelser.

Facebook, Google, Amazon, Apple og Microsoft er vår tids giganter. De selger fantastiske produkter som endrer livene vår. Men også: De snor seg unna skatten, utnytter data om oss og må stå skolerett i den amerikanske Kongressen. EU gir dem milliardbøter.

Norge? Tre kjeder selger oss maten, to selskaper har 85 prosent av mobilmarkedet og landets to største banker har lånt ut mer enn 40 prosent av pengene. Alle vil si: «Konkurransen er knallhard!»

Både forbrukere og myndigheter har all grunn til å følge nøye med.