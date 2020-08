Hurtigruten informerte ikke medpassasjerer om koronasmitte i vinter

Fire passasjerer testet positivt for koronaviruset etter seilinger med MS Fridtjof Nansen i februar og mars. Hurtigruten informerte ikke medpassasjerene.

Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen i den tyske byen Hamburg 7. august i år. Bodo Marks / DPA / AP / NTB scanpix

NTB

27. aug. 2020 21:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har fått informasjon om totalt fire følger av gjester som har hatt mistanke om eller har testet positivt for covid-19 etter å ha vært på disse seilingene, inkludert de bekreftede fra juli, sier pressevakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten til NRK.

Hurtigruten bekrefter at de unnlot å informere de andre passasjerene om at de hadde vært utsatt for potensiell smitte.

– Vi fikk informasjon om hver av disse sakene etter at gjestene hadde forlatt skipet, og tilfellene ble håndtert individuelt da. Dette var gjester fra forskjellige seilinger, som hadde vært på reise fra og til cruiset. Det var ikke sammenheng mellom dem og ikke mistanke eller informasjon om annen smitte. Nå, med kunnskapen vi har, ville nok vurderingen om bredere informasjon vært en annen, sier Kramviken.

I juli oppsto det et koronasmitteutbrudd på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Det er registrert smitte hos 29 passasjerer og 42 ansatte etter det utbruddet.

