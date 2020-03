– Med de signalene og den diskusjonen som har vært, så er det en dugnadsjobb som alle må stille opp på, sier Knut Oscar Fleten til E24.

Sjefen for Sparebank1 Hallingdal Valdres har valgt å ta ekstra risiko og kutte renten mye mer enn det flertallet av banker har gjort.

Selv om det vil koste banken millioner, har han fått med seg styret og eierne på at å kutte renten umiddelbart med 1,1 prosentpoeng for privatkunder, mens bedriftskundene får et kutt på 0,85 prosentpoeng.

– Dette kommer til å svi på resultatet vårt, men det står vi for, sier Fleten.

– Må tørre litt mer

Sandnes Sparebank og Sbanken kutter også mer enn flertallet av bankene, med kutt på 1,0 prosentpoeng. Sandnes Sparebank-sjef Trine Stangeland sa mandag til E24 at banken ønsker å vise samfunnsansvar og delta i dugnaden.

Norges Bank har kuttet renten med 1,25 prosentpoeng siden 13. mars, men de fleste bankene, inkludert storbanker som DNB, Danske Bank og Nordea, har nøyde seg med å varsle kutt på 0,85 prosentpoeng.

Fleten erkjenner at et mer forsiktig kutt trolig er det økonomisk riktige å gjøre, fordi det for tiden er dyrt å hente penger i et stresset pengemarked (se faktaboks om bankfinansiering).

– Pengemarkedsrenten er høyere enn styringsrenten. Men vi har god innskuddsdekning og er bare litt finansiert ute i markedet. Vi tar en risiko, og håper at pengemarkedsrenten kommer ned dit hvor Norges Bank er, sier Fleten.

– I disse tider må vi tørre litt mer, ville litt mer, og stå sammen med våre kunder, legger han til.

– Oppleves som dramatisk

Sparebank1 Hallingdal Valdres holder til i et område som er svært avhengig av reiseliv. Reduksjonen av aktivitet i samfunnet og forbudet mot å oppholde seg på hytter gjør at lokalsamfunnet opplever å gå på sparebluss, sier banksjefen.

– Det gjenspeiler også hvordan våre kunder opplever dette. Det å ta ekstra i for å synliggjøre at vi stiller opp for dem er viktig, for det oppleves som dramatisk, sier Fleten.

Fleten gambler på at Norges Banks tilbud om ekstraordinære lån til bankene over tid vil bidra til å senke pengemarkedsrenten og dermed kutte bankenes kostnader.

– Vi snakker om et tosifret millionbeløp som vi kan tape på kort sikt, sier Fleten.

– Veldig bra

Vetle Wang Soleim sitter i Stortingets finanskomité for Høyre, og han syns det er bra at noen banker går foran med raske rentekutt.

– Det at enkelte banker leder an og kutter mer syns jeg er veldig bra. Så må vi kunder være obs på det, sier Soleim til E24.

Fakta: Slik skaffer bankene penger for å gi deg boliglån Det er mer enn bare styringsrenten som påvirker bankene og derfor ikke slik at endringer i styringsrenten automatisk påvirker prisen (renten) på ditt boliglån. For å gi deg et boliglån har banken i utgangspunktet tre steder de kan skaffe penger: Innskudd fra andre bankkunder, men dette er ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Egen kapital – bankens egne penger kan enkelt sagt brukes til utlån, men bankens aksjonærer krever at banken får en viss avkastning på disse pengene og kapitalen er heller ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Markedsfinansiering. For å få tak i resten av pengene som trengs for å kunne gi deg et boliglån må banken gå i finansmarkedet og låne penger inn. Norske banker må i stor grad hente disse pengene utenlands. Kostnaden (renten) banken har for å låne penger i det globale finansmarkedet avhenger av flere faktorer, inkludert hvordan solid banken anses i markedet og den generelle markedsutviklingen. Selv om Norges Bank har kuttet styringsrenten kraftig, så har ikke bankenes lånekostnader i finansmarkedet falt like mye i det siste. Nordea Markets påpeker at dette blant annet skyldes likviditetsproblemer i det amerikanske pengemarkedet, som smitter over i det norske.

Han mener flere banker burde ha kuttet renten umiddelbart. Mange banker skal først kutte utlånsrenten i mai, selv om flere hundre tusen nordmenn er permitterte og store deler av næringslivet er nedstengt.

– Det er ikke noen frist når endringen er til kundens gunst, men mange banker har likevel satt renteendringer flere uker frem tid. Jeg har ønsket å oppklare reglene rundt dette, og jeg registrerer at noen banker nå kutter umiddelbart, sier Soleim.