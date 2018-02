Tilbords-butikkene konkurs

Etter tre måneder i eie av Kitch’n-kjeden melder eierselskapene Tirag AS og Tirag Holding AS oppbud.

Det betyr at Tilbords-butikkene, mange av dem i Bergen, går en uviss fremtid i møte. Det skriver BA mandag formiddag.

– Midlertidig vil alle butikkene være oppe som normalt, frem til det blir oppnevnt en bostyrer som skal ta stilling til videre drift i hver enkelt butikk, sier daglig leder Odd Sverre Arnøy til avisen.

Selskapet hadde ikke annet valg enn å begjære seg selv konkurs, opplyser de i en pressemelding. Bakgrunnen er inntektsfall og krympende marginer.

Kitch’n overtok Tilbords-kjeden i november i fjor.

– I forbindelse med overtagelsen forventet vi at tap og nødvendige nedskrivninger i balansen ville føre til et tap på 20 til 40 millioner kroner i 2017. Når vi nå kan konstatere at antatt tap og nedskrivninger blir mellom 60 til 70 millioner kroner kan vi ikke gjøre annet enn å begjære oppbud, sier Arnøy.

Ved overtagelsen var det 120 Tilbords-butikker. Mange av dem ligger i Bergen. Kitch’n hadde på dette tidspunktet vel 130 butikker.

Rune Nielsen