For ett år siden tok Maria Moræus Hanssen over toppjobben i det tyske olje- og gasselskapet DEA (Deutsche Erdoel AG). Nå går selskapet inn i en gigantfusjon med den tyske storebroren Wintershall, som etter planen skal på plass før sommeren.

– Dette er tyskernes mulighet til å lage sitt flaggskip-selskap innen olje og gass. Og det vil jeg være med på, sier Moræus Hanssen.

Hun var ikke fremmed for at noe slikt kunne skje da hun dro til Hamburg for å lede DEA, etter tre år i Paris som sjef for lete- og produksjonsdivisjon i franske Engie. Hun får stilling som nummer to i det nye selskapet.

– Dette er en fusjon som sikkert mange har tenkt på. Det er en naturlig konsolidering av to tyske aktører, mener hun.

Får en sterk posisjon på norsk sokkel

Det nye selskapet får en sterk tilstedeværelse på norsk sokkel. Tilsammen har de to selskapene rundt 600 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Stavanger og Bergen.

DEA har en 45 år lang historie i Norge og har i dag operatøransvaret for utbyggingen av Dvalin på Haltenbanken samt en stor leteportefølje. Wintershall etablerte seg i Norge i 2006 og har siden 2013 vært operatør for Brage-feltet. Selskapet har også vært sterkt involvert i Maria-feltet, helt fra leting til produksjonen ble satt i gang i fjor.

– Vi blir en tysk kjempe som kan bli ganske stor i Norge, sier Moræus Hanssen.

Sammenslåingen vil neppe føre til store endringer i antall ansatte i Norge. Allerede før fusjonen kunngjorde begge selskapene et betydelig investeringsprogram i Norge frem mot 2020. Målet er å utfordre selskaper som AkerBP, Vår Energi og Lundin.

– Det jeg opplever når jeg snakker med ansatte i Norge, er at de er veldig positive til dette fordi det er to selskaper som har hatt vekstambisjoner i Norge. Men det er en tøff konkurranse der ute.

Fakta: Oljefondet største aksjonær i den ene eieren De to selskapene Wintershall og DEA hadde i 2017 tilsammen ca. 42 milliarder kroner i omsetning. Til sammenligning var omsetningen til Equinor (Statoil) ca. 60 milliarder. DEA er eid av LetterOne, et investeringsselskap hvor den russiske oligarken Mikhail Fridman er en av eierne. Den tidligere toppsjefen i BP, Lord Browne, er styreformann. Wintershall er eid av den tyske industrigiganten BASF. Største aksjonær her er det norske Oljefondet, som eier knapt 3 prosent av aksjene i selskapet. Disse har en verdi på ca. 25 milliarder kroner. I det nye fusjonerte selskapet Wintershall DEA vil BASF få en eierandel på 67 prosent og LetterOne 33 prosent.

Dette blir hennes tredje fusjon

For Maria Moræus Hanssen er ikke fusjoner noe nytt. Som tidligere ansatt i både Hydro og Statoil har hun vært med på dette to ganger tidligere, først da Norsk Hydro kjøpte Saga i 1999 og så da Hydros olje- og gassdivisjon fusjonerte med Statoil i 2007.

– Jeg vet at dette er vanskelige prosesser, men jeg håper jo at den kompetansen og erfaringen jeg har fra slike fusjoner, kan bli nyttig.

Moræus Hanssen tror ikke det er den siste fusjonen i bransjen. Nylig var hun hovedtaler under Nordeas årlige shippingkonferanse i London. Der understreket hun viktigheten av å være forberedt på det kommende energiskiftet.

– Olje- og gasselskaper ønsker i økende grad å optimalisere porteføljen sin ved å selge virksomheter utenfor kjerneaktiviteten, samtidig som de har et ønske om å vokse. Resultatet vil bli flere konsolideringer i bransjen, mener hun.

Ble ikke enige om ett hovedkontor

Dagens sjef i Wintershall, Mario Mehren, skal lede det nye selskapet. Mehren og Moræus Hanssen har ifølge sistnevnte diskutert mye med hverandre om hva de vil med det nye selskapet. Selv om Wintershalls eiere blir de dominerende eierne i det nye selskapet, mener nestsjefen at det er viktig at det oppfattes som en fusjon mellom to likeverdige parter.

– Det som er viktig, er å gjenspeile dette i kulturen. Vi skal skape noe nytt, men vi skal også ta med oss historien til selskaper som er over 100 år gamle.

– Men dere klarte ikke å bli enige om ett hovedkontor?

– Nei, der har vi rett og slett havnet på en løsning med to lokasjoner, et kontor i Hamburg og et i Kassel. Jeg mener det er mulig å få en slik løsning til å fungere.