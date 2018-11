Slik søker du i skattelistene

Onsdag morgen kommer aviser over hele landet til å skrive om pengene som ble tjent i fjor. Da offentliggjør Skatteetaten de søkbare skattelistene.

Avisene kommer til å skrive sine saker, men du kan også sjekke inntekt, formue og skatt på hvem du måtte ønske. Inntil 500 visninger kan du sjekke i måneden, ifølge Skatteetaten.

Fakta: Dette forteller skattetallene Ligningen gir tre tall for alle personlige skattytere: Inntekt, formue og utlignet skatt. «Inntekt» er egentlig nettoinntekten. Den er summen av alle typer inntekter regnet brutto, minus alle fradragene. Fradrag for renter er særlig viktig. De med høy bruttoinntekt som har mye gjeld, vil få relativt lav nettoinntekt. «Formue» er netto ligningsformue. Den er nesten alltid mye lavere enn faktisk formue. Det er særskilte regler for å beregne ligningsverdier på ulike typer formue. Hjemmet ditt verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, som hovedregel. Gjeld kommer til fradrag med full verdi. Med andre ord: Er boligen din eneste formue og du har minst 25 prosent gjeld på den, vil du som oftest stå med 0 i formue. «Utlignet skatt» er summen av alle skatter. For de fleste personer vil dette være skatt på nettoinntekten, trygdeavgift på brutto lønn og pensjoner, samt eventuell toppskatt på brutto lønn og pensjoner, pluss eventuell formuesskatt. Eiendomsskatten, som er kommunal, er ikke tatt med

Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning.

Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene.

De får vite at du kikket

Det aller viktigste først: Alle du sjekker ligningen til, kan få vite det om de selv ønsker. Og du kan selv sjekke hvem som kikket på dine tall.

Du må logge inn på samme måte om du skal se hvem som har sjekket din ligning, som om du skal sjekke noen andres tall. Begge disse mulighetene finner du etter du har logget inn på Altinn.no.

Fakta: Mange nuller i ligningen Mange som er i toppen av inntektslistene, kan ha lite eller null i ligningsformue. Motsatt kan mange med svært høy formue ha null i inntekt. Noen kan ha null i nettoinntekt fordi de har store personlige rentefradrag, store underskudd i næringsvirksomhet eller tap på investeringer i aksjer og annet. De kan også la hele eller store deler av inntekten bli tjent opp i et personlig aksjeselskap, som de knapt tar utbytte fra. Dermed blir inntekten null eller lav. De kan leve godt på penger i banken. Tilsvarende kan formuen bli null fordi særskilte regler verdsetter de ulike eiendommene, maskinene og aksjene lavere enn markedsverdi, samtidig som gjelden trekkes fra fullt ut. For folk flest slår dette særlig ut ved at bolig bare verdsettes til 25 prosent av anslått markedsverdi. For yngre mennesker med et normalt stort boliglån, blir dermed regnestykket enkelt: Gjelden på boligen vil nesten alltid være langt større enn boligverdien, og de ender med null i formue i skattelistene.

Åpenheten er der fremdeles, men det gjøres færre søk i listene, bekrefter Skatteetaten.

– Dette er det femte året søk blir logget. Etter at ordningen med loggføring av hvem som søker i skattelistene trådte i kraft i 2014, har vi opplevd en betydelig nedgang i søk, skriver pressesjef Merete Bergeland Jebsen i en e-post.

De siste årene har det vært rundt 1,6 millioner søk pr. år i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på cirka 450.000 unike innlogginger.

– Da skattelistene var åpne for anonyme søk inntil fem år siden registrerte vi mer enn 16,5 millioner søk, sier Jebsen.

Målet til Stortinget var å redusere «snokingen» og mye tyder på at det ble oppnådd.

– Årsaken til at vi ser en gradvis nedgang i antall søk, er nok at mange vegrer seg for å søke av ren nysgjerrighet fordi du ikke lenger kan søke anonymt, sier Jebsen.

Antall som sjekker om noen har sett på deres ligningstall, har sunket år for år.

Inntektsår Antall søk Antall unike innlogginger Hvor mange sjekker søk på seg selv 2012 16.683.000 926.600 - 2013 2.172.000 877.000 676.000 2014 1.541.000 466.000 295.000 2015 1.609.000 441.000 251.000 2016 1.600.000 440.000 236.000 Kilde: Skatteetaten

Nytt marked

Men det er fortsatt mulig å søke opp folk anonymt. Varslingen om hvem som søker opp har nemlig skapt et marked for det som skattedirektøren omtaler som «snoking».

Flere aktører tilbyr seg å søke på dine vegne, mot betaling. Tilbyderne Aftenposten har sjekket tar mellom 59 for et søk på en person og opp til 3000 kroner for søk på fem personer.

Pressen mistet skattesøk, men lager saker

Mediene NRK, VG og Aftenposten gjorde tidligere hele skattelistene tilgjengelige og søkbare for sine lesere. Den muligheten fjernet imidlertid Stortinget i 2011.

Skattelistene ble da ofte brukt som ringelister for telefonselgere eller annen kommersiell bruk og det var dette som var hovedargumentet for å stenge listene.

Prinsippet om åpenhet i Norge står likevel så sterkt at medier som ønsker det, kan få tilsendt de komplette skattelistene til redaksjonelt bruk.

Aftenposten og andre medier bruker skattelistene til å lage redaksjonelt stoff.

Aftenposten vil for eksempel komme med saker om hvem som bidrar med flest skattekroner, hvordan formuene er fordelt rundt om i landet og i hovedstaden, og hvor stor inntekt, formue og skatt maktpersoner er ført opp med.

I tillegg bruker vi informasjonen i listene gjennom året, om det er i enkeltsaker eller i større graveprosjekter.

De søkene mediene gjør i skattelistene, er det ingen som har oversikt over.