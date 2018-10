Fra lampeolje til elektrisitet: Det ble mulig å skape lys ved å trykke på en bryter i stedet for å tenne en fyrstikk. Alle rom som før alltid var kalde, kunne nå varmes opp med sentralvarme. Den elektriske heisen gjorde det mulig å bygge i høyden i stedet for i bredden. Byene ble forandret for alltid. Små elektriske maskiner festet i gulvet erstattet store dampmaskiner som overførte kraft med lærbånd eller gummibånd. Mulighetene til å erstatte arbeidskraft med maskiner ble dramatisk utvidet.

Fra hest til bil: Før 1900 sto hester for det aller meste av transporten. Hver av dem la fra seg 10–20 kilo avføring i gatene hver dag, sammen med nesten fire liter urin. Mengden urin pr. dag pr. kvadrat-mile (1 mile= 1,6 km) var 5–10 tonn i amerikanske byer. I USA gikk en fjerdedel av jordbruksarealet med til å fôre hestene. Forbrenningsmotoren ble oppfunnet i 1879. Fra 1900 til 1930 gikk andelen husholdninger i USA med bil fra null til 90 prosent.

Fra bøtte til vannkran: I 1885 gikk gjennomsnittlig husmor i staten Nord-Carolina 240 kilometer pr. år for å bære 35 tonn vann. I 1929 hadde de fleste i amerikanske byer innlagt vann i rør og avløp lagt i rør. Kvinners liv ble mye bedre. Mange vannbårne sykdommer begynte å forsvinne.

Kilde: Robert J. Gordon.