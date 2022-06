EU truer med rettslige skritt etter britisk lovforslag

Det er risiko for handelskrig mellom Storbritannia og EU etter at den britiske regjeringen har lagt frem et lovforslag som overstyrer Nord-Irland-protokollen.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss.

NTB

Utenriksminister Liz Truss kaller lovforslaget for en fornuftig og praktisk løsning på problemene som Nord-Irland står overfor. Hun sier også at det ikke bryter internasjonale lover, mens EU mener at forslaget er et klart brudd på den avtalen som allerede er inngått.

– Det er med stor bekymring at vi registrerer dagens beslutning fra den britiske regjeringen, sier EU-kommissær Maros Sefcovic. Han understreker at EU ikke vil reforhandle brexitavtalen og at Brussel nå vurderer å ta rettslige skritt mot Storbritannia for å hindre at Nord-Irland-protokollen vrakes.

Nord-Irland-protokollen ble fremforhandlet av EU og Storbritannia som en del av brexitavtalen og skulle hindre en hard grense mellom Nord-Irland, som er en britisk provins, og EU-landet Irland.

EU-kommissær Maros Sefcovic.

Nå vil regjeringen i London på egen hånd sette denne til side.

Ordningene har spesielt opprørt unionister i Nord-Irland, som mener at avtalen svekker forbindelsene mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Parlamentet avgjør

Endringene, som har fått navnet Northern Ireland Protocol Bill, skal debatteres og stemmes over i Parlamentet. Der har Det konservative partiet flertall, noe som betyr at forslaget trolig vil få flertall.

Forslaget legger opp til at Storbritannia oppretter en «grønn kanal» slik at en del varer kan sendes til Nord-Irland uten at de blir tolldeklarert overfor EU. Dokumentene skal i stedet kun fylles ut kun dersom varene er ment for EU-markedet. Dette er stikk i strid med avtalen som Johnson inngikk med EU for mindre enn to år siden.

I årevis har det ikke vært noen fysisk grense mellom Nord-Irland og Irland.

Den britiske regjeringen har uttalt at den fortsatt ønsker å reforhandle Nord-Irland-protokollen. Men hvis det ikke er mulig, vil den med egne lovvedtak endre noen av reguleringene som gjelder for handel mellom Nord-Irland og Storbritannia.

Setter brexitavtalen i spill

Dersom forslaget blir vedtatt av Parlamentet, kan det i verste fall føre til at hele brexitavtalen settes til side og at Storbritannia rammes av sanksjoner og toll fra EUs side.

En handelskrig med EU er svært lite ønskelig for britene, som opplever høy inflasjon og en økonomi som krymper.

Irlands utenriksminister Simon Coveney snakket med sin britiske kollega Liz Truss mandag og sa det varslede lovforslaget markerer et klart bunnpunkt i britenes holdning til brexit.

Truss har også snakket med EU-kommissær Sefcovic, som sier han advarte den britiske ministeren om at et sololøp vil være «skadelig for den gjensidige tilliten og en oppskrift på usikkerhet».

Blodig historie

Nord-Irland har en lang og betent historie, med konflikter mellom de som identifiserer seg som briter og de som identifiserer seg som irer. Men konfliktnivået har i stor grad vært lavt etter langfredagsavtalen i 1998.

Denne gjorde slutt på tre tiår med væpnet konflikt, kjent som The Troubles. I denne perioden ble om lag 3.500 mennesker drept.

I august 1998 ble 29 mennesker drept i et bombeangrep utført av en utbrytergruppe av Irish Republican Army (IRA). Det var det siste i en lang rekke bombeangrep utført av opprørere som kjempet mot britisk styre på den irske øya.

Avtalen førte blant annet til at de militære grensebarriere mellom Nord-Irland og Irland ble fjernet.

Spenningsnivået har nå økt i Nord-Irland på grunn av tollkontrollen mellom Storbritannia og Nord-Irland. Denne ble innført etter brexit fordi Nord-Irland fortsatt er med i EUs indre marked.

Statsminister Boris Johnson sier likevel at det kontroversielle forslaget er den rette veien å gå og at det er nødvendig å ivareta «balansen og symmetrien» i fredsavtalen fra 1998.

Den britiske hæren demonterte i 2003 de siste vakttårnene som utgjorde en del av de fysiske barrierene mellom Irland og Nord-Irland.

Handelsgrense i Irskesjøen

Etter brexit har den konservative regjeringen i Storbritannia valgt å stå utenfor både EUs indre marked og tollunionen.

Den omstridte protokollen innebærer at varer som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

Opposisjonspartiet Labour sier regjeringen ikke kan påstå at de håndterer den pågående brexitkrangelen i tråd med loven.

– Regjeringen ser ut til å bygge opp en historikk med lovbrudd, sier Labours finanspolitiske talsperson Rachel Reeves med henvisning til at Johnson er en av flere som er bøtelagt etter å ha holdt ulovlige fester mens landet var koronastengt.