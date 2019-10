I 1960 ble flyselskapet etablert av SAS. Nå truer sjefen med nedleggelse.

Folk reiser mer og mer med fly og flydrivstoff er blitt billigere.

Likevel har luftfarten opplevd et rekordstort rush av konkurser i år.

Tirsdag ba konsernsjef i Thai Airways, Sumeth Damrongchaitham, de ansatte om å samarbeide i en omstrukturering fordi han mener selskapet er i krise. Uten innsparinger vil selskapet stå i fare for å måtte legge ned driften, mener han.

– I dag vil jeg at ansatte skal stå sammen om å overvinne hindringene. Ellers må det nasjonale flyselskapet legges ned. Det er fortsatt tid til å få på plass en løsning, men det er ikke mye tid, sa han i møte med ansatte, ifølge Bangkok Post.

Onsdag sendte flyselskapet ut en pressemelding hvor det presiseres hvor livsviktig det er at kostnadene kuttes, men at det ikke er noen umiddelbar fare for konkurs.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Underskuddet ble doblet på et år

Han forklarer videre at Thai Airways har tapt posisjonen som markedsleder på en rekke tidligere lønnsomme ruter i nordlige Thailand, hvor lavprisaktørene nå dominerer.

– Konkurransen er knallhard i år. Thai er virkelig i en krise, sa han, og la til at «alle vil dø dersom fartøyet synker», ifølge avisen.

Utfordres av lavpris, sterk dollar og dyrt drivstoff

Situasjonen i Thai Airways føyer seg i en lang og voksende rekke av kriserammede flyselskaper så langt i år.

– 2019 har hatt den raskeste veksten i mislighold innen flyselskaper noen gang, varslet konsulentselskapet IBA til Reuters tidligere i oktober.

IBA baserer denne konklusjonen på fly som returneres fra konkursrammede selskaper til utleieselskaper eller konkursbo.

Lavprisselskaper, eller lavserviceselskaper som konkurrentene kaller dem, har i årevis skapt trøbbel for de tradisjonelle flyselskapene.

Prisen på flydrivstoff har gjennom året ligget rundt 80 dollar fatet, mot rundt 60 dollar for tre år siden og 120 dollar fatet for fem år siden.

En styrket dollar gjør drivstoffet relativt dyrere for alle som selger billetter i andre valutaer. Amerikanske flyselskaper opplever med andre ord ikke særlig prishopp på drivstoffet.

– Årets siste kvartal pleier å føre med seg flere konkurser når vinteren kommer på den nordlige halvkule, sa IBA-sjef Phil Seymour til Reuters.

Fakta: Konkurser og mislighold av gjeld i luftfarten i 2019 Følgende selskaper har enten gått konkurs, stanset driften i påvente av restrukturering eller er under konkursbehandling så langt i år: Germania (Tyskland) California Pacific Airlines (USA) Thomas Cook (Storbritannia) Aigle Azur (Frankrike) XL Airways (Frankrike) Flybmi (Storbritannia) Adria (Slovenia) Jet Airways (India) Insel Air (Curaçao) Asian Express Airlines (Tadsjikistan) Wow Air (Island) Aerolíneas de Antioquia (Colombia) Air Philip (Sør-Korea) Avianca Brasil Avianca Argentina Al Naser Wings Airlines (Irak) Peruvian Airlines (Peru) New Gen Airways (Thailand) ViaAir (USA) TAM (Bolivia) Kilder: allplane.tv og Wikipedia

Apichart Weerawong, AP

Kriser skaper muligheter, også i luften

Flykonkurser har ofte alvorlige konsekvenser for næringsliv, ansatte og eiere. Men konkurrentene kan ofte gni seg i hendene. Strandede passasjerer må finne alternative reisemåter, flåten og landingsrettigheter havner på konkurssalg, og konkurransen svekkes.

– Muligheter oppstår i situasjoner som misligholdet i Thomas Cook. Vi snakker med en rekke leasingselskaper for å plukke opp noen av Airbus-flyene for å sette dem i trafikk hos Lauda neste sommer, sa Ryanair-sjef Michael O’Leary til Reuters for noen uker siden.

Lauda er Ryanairs østerrikske søsterselskap, som tidligere var deleiet av Formel 1-stjernen Niki Lauda.

Doblet underskudd i Thai

Sumeth Damrongchaitham i Thai Airways ønsker nå å redusere lederlønninger og slutte med å oppbevare mer mat og drikke enn nødvendig.

I begynnelsen av august rapporterte selskapet underskudd på 6,88 milliarder baht, tilsvarende rundt 2 milliarder kroner, for andre kvartal. Tapet var dobbelt så stort som samme kvartal året før, og ble til dels begrunnet i et inntektsfall på ti prosent.

De finansielle problemene ble forklart med en aldrende flåte og at sterk baht fører til færre turister til Thailand.

Fakta: Thai Airways Stiftet i 1960 av nasjonale myndigheter og SAS. Eier også det regionale flyselskapet Thai smile. Har en flåte på 80 fly, utelukkende med lang rekkevidde og to midtganger. Thai Smile har 20 Airbus A320 (én midtgang). Har 22.000 ansatte og omsatte i fjor for 200 milliarder baht, tilsvarende 60 milliarder kroner (SAS og Norwegian har omtrent 10.000 ansatte hver og omsatte for hhv. 45 og 40 mrd. kroner). Selskapet har nå mer enn 30 milliarder kroner i gjeld. Opererer ruter til 12 destinasjoner i Thailand og 63 destinasjoner internasjonalt, primært fra basen i Bangkok. Dekker store deler av Asia, i tillegg til Australia, New Zealand, Midtøsten og Europa. Flyr stort sett fem dager i uken mellom Oslo og Bangkok med en Boeing 777–300.

Tett forhold til SAS

Thai Airways ble dannet i 1960 som et samarbeid mellom SAS og det nasjonale flyselskapet Thai Airways Company. SAS eide den gang 30 prosent av selskapet, men solgte seg ut i 1977.

Den thailandske staten eier nå 51 prosent av aksjene, mens resten er i handel på Bangkok-børsen.

SAS og Thai var to av de fem opprinnelige medlemmene av Star Alliance i 1997.

Thai Airways har gjennom årene utmerket seg med renslighet i kabinen, og var bl.a. det første som tok i bruk luftfiltre av sykehusstandard.

CHAIWAT SUBPRASOM/REUTERS/NTB scanpix

Thai fikk i fjor utmerkelser for «verdens beste økonomiklasse» og for beste matservering på økonomiklasse av vurderingstjenesten Skytrax. I tillegg tildeles selskapet jevnlig utmerkelser for servicetilbudet på bakken.

Thai Airways har fire stjerner i Skytrax. De arge, sørøstasiatiske konkurrentene Garuda (Indonesia) og Singapore Airlines er blant de ti flyselskapene i verden som har fem stjerner.