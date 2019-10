OECD: Norge svak på bistand til likestilling

Til tross for gjentatte erklæringer fra regjeringen om at Norge skal gå i front, havner Norge langt nede på listen i statistikken til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), skriver Vårt Land.

I rapporten «Aid to gender equality and women’s empowerment» fra 2018 kommer Sverige, Island og Irland best ut. De har likestilling som hoved- eller delmål i mer enn 80 prosent av sin bistand.

Gjennomsnittet i OECD-landene er 37 prosent. I Norge er 33 prosent av bistanden rettet mot likestilling.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) lover bedring.

– Vi har nå satt oss et konkret mål: Halvparten av all bilateral bistand skal ha likestilling som hoved- eller delmål, sier Ulstein til avisa.

Det samme lover utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som sier at det er gitt beskjed til alle lederne i systemet om at de har ansvar for å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Det gjelder enten de jobber med klima og energi, skog eller landbruk, utdanning eller helse, fred og forsoning, humanitær respons, næringsliv, sikkerhetssektorreform eller andre temaer.