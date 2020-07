Åtte kyr drept da høyspentledning falt ned i Valdres

To kyr, fem kviger og en kalv ble drept da en høyspentledning falt ned i Nord-Aurdal kommune i Valdres mandag.

NTB

Nå nettopp

Dyrene ble funnet samlet, med uisolert strømkabel i sikksakk mellom seg.

Bonden som eier dyrene forteller til avisen Valdres at det er snakk om to voksne kyr, fem kviger og en kalv. De gikk i utmark et godt stykke fra resten av flokken som totalt teller 58 dyr.

– Jeg synes det var helt utrolig uflaks at dette skjedde. Hva er oddsen for å være akkurat under der når en høyspentledning faller ned? sier bonde Knut Roar Aaberg.

Han forteller at de fem kvigene var alle drektige og skulle kalve neste vår.

– Jeg fikk forklart av mannskapene som var ute for å rette feil da de fant dyrene, at det sannsynligvis hadde røket en isolator oppe i en mast. Det hadde deretter blitt overslag til den Y-formede stålbjelken, som igjen hadde ført til at trestolpen brant over og ledningen falt ned akkurat der dyrene befant seg, sier Aaberg.

Ifølge Bjørg Brestad, administrerende direktør i Valdres Energi Nett, er både Mattilsynet og politiet rutinemessig varslet om saken. Hun sier at kraftselskapet tar ansvaret for hendelsen.

