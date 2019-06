SJ om Dovrebanen: «Mattilbudet vil bli tilpasset 2020, og ikke 1980»

Mandag ble det kjent at SJ vant anbudsrunden om å få kjøre syv togstrekninger, deriblant Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim. Ifølge Jernbanedirektoratet var pristilbudet fra SJ 28 prosent lavere enn det fra Vy.

– I Norge er vi jo godt vant med at svenskene er billigere og at alt er billigere i Sverige. Men 28 prosent billigere er jo mye. Hva tror du er det viktigste kostnadskuttet du har gjort for å komme så mye lavere enn konkurrenten din Vy?

– Jeg vet jo ikke hvilke kostnadskutt vår konkurrent har gjort, men vi har vært i et avregulert marked i lang tid, vi har sett på hvilke aktiviteter som vi tror er viktig for å lokke til seg så mange reisende som mulig. Slike aktiviteter koster. Så kommer vi frem til en pris. Vi kjenner oss trygge på at vi har en pris som både er konkurransedyktig, som vi i dag med glede kan konstatere at den var, og at vi kan levere det produktet vi har lovet.

– Og tjene penger?

– Og tjene penger.

– Diesel vil vel utgjøre en stor andel av kostnadene for noen av disse strekningene. Har dere lagt dere på et forsiktig anslag for fremtidig dieselpris?

– Vi har, som alle andre aktører, laget vårt beste anslag for dieselpris i dag og fremover. Om vi har tatt mer eller mindre risiko enn andre i anslaget, vet jeg ikke.

– Har du reist på noen av disse strekningene selv?

– Jeg har reist på alle strekningene, og jeg synes de er fantastisk fine.

– Hvordan tror du reiseopplevelsen blir med SJ sammenlignet med det passasjerene får i dag?

– Det får passasjerene svare på, men jeg håper og tror at man vil føle at det er en mer moderne måte å reise på. Wifi er like viktig som temperaturen på toget. På så store geografiske strekninger som dette tar det iblant lang tid. Mattilbudet vil bli tilpasset 2020, og ikke 1980. Der tror jeg man kommer til å se en stor forskjell.

Terje Pedersen/NTB scanpix

Et bilde av Bjørgen

– Dere har drevet i et konkurranseutsatt marked i mange år. I starten var dette ganske tøft også for SJ. Dere har vært gjennom det NSB, nå Vy, opplever. Hvilket råd har du til din norske konkurrent som nå taper den andre av to konkurranser?

– Det må være å innse at det er et hardt arbeid hver eneste dag for å få kundene til å like produktet du har. Har man konkurranse, har kundene et valg. Vi har kjempet utrolig hardt for å håndtere at vi har fått konkurranse i Sverige. Det har gjort oss veldig, veldig mye bedre. I et av møtene med Jernbanedirektoratet viste jeg frem et bilde av Marit Bjørgen og Charlotte Kalla. Bjørgen takket Kalla. Bjørgen fortalte at hun aldri hadde trent så hardt om ikke hun hadde hatt konkurranse. Konkurranse er positivt. Da arbeider man hardere og blir bedre.

– Hva er annerledes med å drive togdrift i Norge og Sverige?

– Våre kulturer skiller seg noe fra hverandre. Men vi har en geografi, klima og arbeidskultur som er ganske like. Jeg har respekt for forskjellene, men ser man på andre europeiske aktører, tror jeg de ville hatt en mye større utfordring med å forstå norsk kultur enn det vi har.

– Kjørte du tog hit for å delta på pressekonferansen?

– Absolutt. Jeg kan ikke alltid reise med tog, men som oftest gjør jeg det.